🌦️
Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 13 May 2026
S&P 500 7,450 ▲0.67%
DOW 49,737 ▼0.05%
NASDAQ 26,412 ▲1.24%
NAFTA 101.26 ▼0.9%
ARI 4,696 ▲0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $79,518 ▼ -1.58% ETH $2,255 ▼ -1.29% XRP $1.4175 ▼ -1.62% SOL $90.8400 ▼ -4.16%
S&P 500 7,450 ▲0.67 % DOW 49,737 ▼0.05 % NASDAQ 26,412 ▲1.24 % NAFTA 101.26 ▼0.9 % ARI 4,696 ▲0.2 % S&P 500 7,450 ▲0.67 % DOW 49,737 ▼0.05 % NASDAQ 26,412 ▲1.24 % NAFTA 101.26 ▼0.9 % ARI 4,696 ▲0.2 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Bilalli: Qeveria mashtron, integrimi varet nga ne, jo nga Sofja Propozohet rezolutë në Kuvendin e Serbisë për dënimin e krimeve serbe në Kosovë Ku u thyen raportet me Osmanin? Flet Konjufca Bregu për “Super Gol”: Sezon me ulje-ngritje, e kërkuam këtë trofe Marta Kos vjen nesër në Kosovë, zbardhet axhenda dhe takimet që do zhvillojë
Menu
Kosova

Ku u thyen raportet me Osmanin? Flet Konjufca

· 3 min lexim

Nënkryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, ka deklaruar se raportet mes partisë në pushtet dhe ish-presidentes Vjosa Osmani kishin nisur të ftoheshin gjatë vitit 2024, duke përmendur deklaratën e saj në Kuvend si “goditje të hapur” ndaj Qeverisë së Albin Kurtit.

Konjufca, në “Debat Plus” në RTV Dukagjini, tha se fjalimi i Osmanit në fund të vitit 2024, ku ajo kishte kritikuar Qeverinë lidhur me raportet me SHBA-në, ishte reflektim i ndarjes së rrugëve mes saj dhe LVV-së.

Ai shtoi se periudha 2022–2023 kishte qenë më e mirë sa i përket bashkëpunimit me Osmanin, por se më pas kishte ardhur momenti i “thyerjes”.

“Për deklaratën e saj në dhjetor të vitit 2024, aty më ka dukur se Vjosa Osmani e ka bërë një ndarje. Për deklaratën e saj (për bixhozin), e cila ka qenë një goditje e hapur publike ndaj Qeverisë e kështu me radhë. Ajo ishte reflektim i vitit 2024, sepse viti 2022–2023 ka shkuar më mirë në bashkëpunim me të. Fjalimi i saj në vitin 2024 është refleksion i asaj që po e them unë, që faktikisht rrugët ishin ndarë. Pra, duhet të kuptoni, ajo që është esenciale për mendimin tim, pas kësaj që ajo ua bëri me dije qytetarëve se e godet Qeverinë dhe nuk është më në të njëjtin mendim me Qeverinë, pas atij momenti kur u bë e ditur për qytetarët, LVV-ja i fitoi dy palë zgjedhje, mbas atij konstatimi”, ka deklaruar ai.

Sipas tij, kryeministri Kurti ose zyrtarë të tjerë të Qeverisë mund të japin më shumë detaje për raportet me Osmanin, nëse e konsiderojnë të nevojshme për opinionin publik.

Megjithatë, Konjufca tha se jo të gjitha arsyet e ndarjes me Osmanin do të bëhen publike, duke theksuar se LVV nuk i përdor bisedat sensitive shtetërore si “armë të fushatës zgjedhore”.

Ai shtoi se LVV-ja nuk e ka parë të arsyeshme mbështetjen e një presidenteje që, sipas tij, “do ta godiste Qeverinë edhe në vazhdim”.

Konjufca deklaroi se, sipas tij, Lëvizja Vetëvendosje arriti rezultatin prej 51 për qind në zgjedhje edhe pas “goditjeve” që kishte marrë nga Vjosa Osmani.

Ai tha se qytetarët e kanë perceptuar ndryshimin e qëndrimit të Osmanit ndaj LVV-së si një veprim politik të lidhur me pozitën e saj.

Sipas tij, një qasje e tillë nuk përfaqëson politikë afatgjatë dhe nuk ndërtohen kështu raportet politike.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu