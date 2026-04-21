EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,911 ▲ +1.49% ETH $2,315 ▲ +1.29% XRP $1.4359 ▲ +1.51% SOL $85.5800 ▲ +1.28%
Maksuti, Siljanovskës: Nuk ka nevojë për komisione, vetëm duhet të harmonizohen ligjet VLEN, Ahmetit: Dështimi i 5 ministrave të Drejtësisë, nuk është vetëm dështim institucional po edhe tradhti politike Ambasadori i SHBA-së në NATO viziton Kosovën, policia me njoftim për qarkullimin rrugor Çfarë thuhet në raportin e Amnesty International për Kosovën? Kupa e parë e Botës për Yamal po vjen: E kam ëndërruar që kur isha fëmijë, shpresoj ta fitoj
Kupa e parë e Botës për Yamal po vjen: E kam ëndërruar që kur isha fëmijë, shpresoj ta fitoj

· 2 min lexim

Lojtari i Barcelonës, Lamine Yamal, u nderua në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Laureus(Sportisti i ri i vitit) dhe, pas ceremonisë, shprehu dëshirën e tij për të luajtur në Kupën e Botës të parë të karrierës së tij.

“Jam shumë i emocionuar. Që kur isha fëmijë, kam ëndërruar të marr pjesë në një Kupë Bote, të shoh nënën time në tribuna, të përfaqësoj ekipin kombëtar… këta dy muaj do të duken shumë të shkurtër dhe sigurisht shpresoj që të dalim si kampionë”.

Lamine Yamal debutoi për Rojën në shtator 2023, pas Kupës së Botës në Katar.

Yamal foli gjithashtu për marrëdhënien e tij me tifozët në rrjetet sociale: “Ne jemi një brez i ndryshëm, futbolli nuk është më i njëjti. Njerëzit gjithashtu e shijojnë atë që bëjnë jashtë fushës, dhe mua më pëlqen ky ndryshim. Gjithashtu më pëlqen ta tregoj”.

Pastaj për përgjegjësinë e të qenit një yll në një moshë kaq të re: “Është e vështirë të kuptosh se sa përgjegjësi është dhe si nuk mund të përballosh të bësh gabime, sepse je një model për shumë njerëz, një model për shumë fëmijë. Për këtë arsye, sa herë që dërgoj një mesazh, përpiqem ta bëj në një mënyrë kuptimplote dhe me qëllimin për të ndihmuar më shumë njerëz. Megjithatë, ndonjëherë bëj gabime, por jam vetëm 18 vjeç”.

