S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 96.52 ▲3.83 % ARI 4,714 ▼0.82 % S&P 500 7,108 ▼0.41 % DOW 49,310 ▼0.36 % NASDAQ 24,439 ▼0.89 % NAFTA 96.52 ▲3.83 % ARI 4,714 ▼0.82 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
Sporti

Kupa e Shqipërisë: Vllaznia dorëzohet në “Loro Boriçi”, Dinamo në finale

· 1 min lexim

Vllaznia dorëzohet në “Loro Boriçi”, Dinamo siguron biletën për finalen e Kupës së Shqipërisë ku e pret Egnatia.

Pas barazimit 1-1 në ndeshjen e parë, Blutë e kryeqytetit arritën një fitore 1-0 përballë kuqebluve në gjysmëfinalen e kthimit, për të vazhduar më tej aventurën në këtë kompeticion.

Pas një pjese të parë pa gola, ndeshja u vendos në minutën e 76-të nga një gol i shënuar nga Bregu, i cili përfitoi nga një top i kthyer nga mbrojtja e tij për të bërë gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme.

Përpjekjet e skuadrës shkodrane nuk munguan deri në fund, por rezultati mbeti i pandryshuar.

Dinamo kalon në finale ku do të gjejë Egnatian, një përsëritje e finales së sezonit të kaluar, me blutë fitues në fuqi.

Finalja e këtij sezoni do të luhet në “Air Albania” më 13 maj.

