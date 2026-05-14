Kupa për Interin, festojnë edhe 7 klube të tjera! Si ndryshon gara për Europën
Napoli, Juventus, Milan, Roma dhe Como, por më shumë Atalanta e Gjimshitit, buzëqeshin për suksesin e zikaltërve. Nga kampionati kualifikohen 7 skuadra në kupat e Europës.
Interi fitoi Kupën e Italisë për herë të 10-të në historinë e tij, por festa nuk ishte vetëm për këtë skuadër. Suksesi i kampionëve të Italisë në finalen kundër Lacios ka lumturuar edhe 7 klube të tjera, veçanërisht Atalantën. Gjimshitit me shokë tashmë u mjafton një pikë për të siguruar pjesëmarrjen në Conference League.
Falë trofeut të fituar nga zikaltrit, vendet për kompeticionet europiane nga kampionati do të jenë 7 dhe ky është një lajm i mirë edhe për Napolin, Juventusin, Milanin, Romën dhe Como-n, që nëse nuk mbajnë vendin në Champions, mund të ngushëllohen me Europa League.
