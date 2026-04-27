Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 27 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 95.69 ▲1.37%
ARI 4,724 ▼0.35%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,870 ▼ -0.14% ETH $2,321 ▼ -0.46% XRP $1.4162 ▼ -0.79% SOL $85.2700 ▼ -1.38%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 95.69 ▲1.37 % ARI 4,724 ▼0.35 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 95.69 ▲1.37 % ARI 4,724 ▼0.35 %
EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
27 Apr 2026
Breaking
Osmani: 27 prilli plagë e hapur, Serbia të hapë arkivat për të zhdukurit Kurti: Ende 1565 persona të zhdukur, Serbia të tregojë të vërtetën për varrezat masive Legjionarët/ Uzuni shkëlqen në MLS, Hoxha shpallet kampion i Kroacisë me Dinamo Zagreb Prapaskena e “kodit sekret” të përdorur nga Rocchi, “La Repubblica” zbulon shenjat që zgjedhësi i arbitrave “drejtonte” VAR-in Sulmi në Banjskë/ BE shpreh keqardhje që Serbia nuk i ka marrë ende hapat e nevojshëm për përgjegjësit
Menu
Kosova

Kurti: Ende 1565 persona të zhdukur, Serbia të tregojë të vërtetën për varrezat masive

· 2 min lexim

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë thirrje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës, duke theksuar se mbi një mijë raste mbeten ende të pazgjidhura.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë thirrje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur me dhunë gjatë luftës, duke theksuar se mbi një mijë raste mbeten ende të pazgjidhura.

Në Ditën e të Zhdukurve me Dhunë, Kurti ka bërë homazhe së bashku me familjarë të të pagjeturve, duke përfshirë edhe nënën Ferdonije, ndërsa ka theksuar se aktualisht 1565 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur.

“Sot në ditën e të zhdukurve me dhunë, bashkë me nënën Ferdonije dhe familjarë të të pagjeturve bëmë nderime për të gjithë të zhdukurit, me ç’rast edhe 1565 i kemi ende të pagjetur”, ka deklaruar Kurti.

Ai tha se institucionet e Kosovës, përfshirë Komisionin Qeveritar për Persona të Zhdukur, Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe Policinë, janë duke bërë përpjekje maksimale për të zbardhur fatin e tyre.

Kryeministri rikujtoi edhe rastin e 9-vjeçarit Sinan Dauti nga Prekazi, i cili ishte zhdukur gjatë luftës dhe eshtrat e tij janë gjetur së fundmi.

“Duhet të kujtojmë se i fundit që u varros ishte djali i vogël 9-vjeçar Sinan Dauti nga Prekazi… tash së fundmi u gjetën eshtrat e tij dhe ai pushon i qetë në vendlindjen e tij”, u shpreh Kurti.

Ai bëri thirrje për presion ndërkombëtar ndaj Serbisë për hapjen e arkivave dhe zbardhjen e fatit të të zhdukurve.

“I bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtarë të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar që të zbardhë të vërtetën për të zhdukurit tanë, sepse ata e dinë të vërtetën”, tha Kurti.

Sipas tij, ende ekzistojnë disa varreza masive në Serbi për të cilat nuk ka informacione, ndërsa vetëm në Batajnicë janë gjetur qindra trupa të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës.

“Vetëm në Batajnicë i kemi 744 të pagjetur të zhvarrosur, ndërkaq gjithsejtë deri më tani janë 1 mijë shqiptar që janë zbuluar në varrezat masive në Serbi”, tha Kurti. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu