S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 87.57 ▲6.03%
ARI 4,812 ▼1.39%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,289 ▲ +0.39% ETH $2,316 ▲ +0.32% XRP $1.4236 ▼ -0.13% SOL $85.2700 ▲ +0.77%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 87.57 ▲6.03 % ARI 4,812 ▼1.39 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 87.57 ▲6.03 % ARI 4,812 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
20 Apr 2026
Kosova

Kurti: Kosova aplikoi për anëtarësim në BE në mesin e dhjetorit të vitit 2022, ende nuk shqyrtohet nga Këshilli

Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka thënë se edhe pse Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian në mesin e dhjetorit të vitit 2022 ende ky aplikim mbetet i pashqyrtuar nga Këshilli.

Kurti: Kosova aplikoi për anëtarësim në BE në mesin e dhjetorit të vitit 2022, ende nuk shqyrtohet nga Këshilli është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e Telegrafi. Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka thënë se edhe pse Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian në mesin e dhjetorit të vitit 2022 ende ky aplikim mbetet i pashqyrtuar nga Këshilli.

Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është zgjedhje strategjike që shoqëria jonë e ka bërë dhe qeveria e ka prioritet", tha ai. Të marrë vendime në politikën e jashtme duke ruajtur unitetin brendshëm.

Kurti tha se anëtarësimi në BE është zgjedhje strategjike që shoqëria e ka bërë dhe qeveria e ka prioritet. Tutje Kurti tha se me qëllim të dinamizmit të procesit dhe për të siguruar koordinim ndërinstitucional në këtë çështje prioritare, kanë themeluar Komitetin Ekzekutiv për anëtarësim në BE. Këto janë të mundura dhe Kosova është gati të kontribuojë”.

“Me 15 prill të këtij viti u bënë 40 muaj që aplikimi ynë mbetet i pashqyrtuar nga Këshilli. “Kryenegociatorin me Bashkimin Evropian e autorizuam që të krijojë Task Forcë specifike, duke filluar sot me Task Forcën për Statusin e Vendit Kandidat. Sipas tij, procesi i zgjerimit sjell reforma, avancim të demokracisë e mirëqenie ekonomike. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.

Lexo Gjithashtu