Kurti: Kosova aplikoi për anëtarësim në BE në mesin e dhjetorit të vitit 2022, ende nuk shqyrtohet nga Këshilli
Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka thënë se edhe pse Kosova ka aplikuar për anëtarësim në Bashkimin Evropian në mesin e dhjetorit të vitit 2022 ende ky aplikim mbetet i pashqyrtuar nga Këshilli.
Anëtarësimi në Bashkimin Evropian është zgjedhje strategjike që shoqëria jonë e ka bërë dhe qeveria e ka prioritet", tha ai. Të marrë vendime në politikën e jashtme duke ruajtur unitetin brendshëm.
Kurti tha se anëtarësimi në BE është zgjedhje strategjike që shoqëria e ka bërë dhe qeveria e ka prioritet. Tutje Kurti tha se me qëllim të dinamizmit të procesit dhe për të siguruar koordinim ndërinstitucional në këtë çështje prioritare, kanë themeluar Komitetin Ekzekutiv për anëtarësim në BE. Këto janë të mundura dhe Kosova është gati të kontribuojë”.
“Me 15 prill të këtij viti u bënë 40 muaj që aplikimi ynë mbetet i pashqyrtuar nga Këshilli. “Kryenegociatorin me Bashkimin Evropian e autorizuam që të krijojë Task Forcë specifike, duke filluar sot me Task Forcën për Statusin e Vendit Kandidat. Sipas tij, procesi i zgjerimit sjell reforma, avancim të demokracisë e mirëqenie ekonomike. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.
