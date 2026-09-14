Kurti me premtime të mëdha: 1 mld euro për prodhimin, paga mbi 1 mijë euro e 500 mln për Brezovicën
Kryeministri Albin Kurti ka prezantuar programin e qeverisë së re, me një sërë premtimesh në ekonomi dhe mirëqenie sociale. Ai ka paralajmëruar 1 miliard euro për prodhimin dhe industrinë, deri në 500 milionë euro investime në Brezovicë, 100 milionë euro për investimet e diasporës, dyfishim të shtesave për fëmijët dhe pagë mesatare mbi 1 mijë euro në sektorin publik.
Kryeministri Albin Kurti ka prezantuar në Kuvendin e Kosovës programin qeveritar dhe kabinetin e ri qeverisës, pas votimit të Qeverisë së re të udhëhequr nga ai.
Në fjalimin e tij, Kurti ka deklaruar se qeverisja e re do të fokusohet në zhvillimin ekonomik, prodhimtarinë, mirëqenien sociale, sigurinë, arsimin, shëndetësinë dhe avancimin e pozitës ndërkombëtare të Kosovës.
Ai ka thënë se nuk do të ketë një ekspoze tërësisht të re, pasi zgjedhjet e përsëritura kanë ndërprerë qeverisjen e njëjtë.
“Vizioni ynë në këto vite të qeverisjes sonë të përbashkët është punë për qytetarin dhe mbrojtje për familjen. Qeveria jonë është shërbim për publikun, jo privilegj për pakicën”.
Rritja ekonomike ka qenë mesatarisht 6 për qind
Kurti ka deklaruar se gjatë pesë viteve të fundit Kosova ka shënuar rritje mesatare ekonomike prej 6 për qind, duke theksuar se në çerekun e parë të vitit 2026 rritja ishte 5.4 për qind.
Sipas tij, Bruto Produkti Vendor është rritur nga rreth 7 miliardë euro në 11 miliardë euro, ndërsa për këtë vit është projektuar të arrijë në 12 miliardë euro.
Ai ka thënë se numri i të punësuarve është rritur nga 350 mijë në 430 mijë, ndërsa të ardhurat e familjeve janë rritur përmes pagës minimale, pensioneve, shtesave për fëmijë dhe pagave në sektorin publik.
Kurti ka paralajmëruar se në mandatin e ri paga mesatare në sektorin publik do të kalojë 1 mijë euro në muaj.
Dyfishim i shtesave për fëmijët
Kryeministri ka bërë të ditur se shtesat për fëmijët do të dyfishohen gjatë mandatit të ardhshëm.
Sipas tij, shtesat do të rriten nga 30 në 60 euro dhe nga 45 në 90 euro për fëmijë, varësisht nga numri i fëmijëve në familje.
Ai ka përmendur edhe mbështetjen për nënat lehona, të cilat nga 1 korriku marrin 500 euro në muaj për gjashtë muaj.
Në kuadër të programit “Gjenerata për gjeneratë”, Kurti ka propozuar që gjyshërit pensionistë që kujdesen për nipërit dhe mbesat nga 13 deri në 36 muaj, në rastet kur të dy prindërit punojnë, të marrin 100 euro shtesë në muaj.
1 miliard euro për prodhimin dhe industrinë
Kurti ka prezantuar një program prej 1 miliard eurosh për prodhimin dhe industrinë.
Ai ka thënë se Banka Zhvillimore do të financojë projektet strategjike, do të mbështesë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe do t’u japë prodhuesve e eksportuesve letërgaranci për pagesa.
Sipas tij, do të lehtësohet marrja e kredive për investitorët që prodhojnë dhe punësojnë, ndërsa përmes amortizimit të përshpejtuar do të ulet kostoja e investimeve.
Kurti ka paralajmëruar edhe faturimin elektronik ndërmjet bizneseve, rimbursim më të shpejtë të TVSH-së dhe heqjen e taksës doganore prej 10 për qind për veturat e importuara nga Bashkimi Evropian.
Ai ka përmendur gjithashtu zhvillimin e Valutës Digjitale të Kosovës, ndërtimin e Kullës TIK në Prishtinë dhe krijimin e 15 qendrave të inovacionit, inkubatorëve teknologjikë dhe industrialë deri në fund të mandatit.
500 milionë euro investime në Brezovicë
Në sektorin e turizmit, Kurti ka prezantuar projektin e madh të Brezovicës, për të cilin ka thënë se do të investohen deri në 500 milionë euro.
Investimet do të përfshijnë rrugët, akomodimin, pistat e skijimit, teleferikët dhe renovimin e ndërtimin e hoteleve.
Ai ka paralajmëruar edhe zhvillimin e Qendrës turistike “Dukagjini” në Pejë, Rugovë dhe Bjeshkët e Nemuna, si dhe mbështetje për bujtinat ekologjike në Bjeshkët e Nemuna dhe në Sharr.
100 milionë euro për investimet e diasporës
Kurti ka deklaruar se përmes “Dritares për Investime të Diasporës” do të mbështeten deri në 100 milionë euro investime të mërgatës në Kosovë.
Shteti, sipas tij, do të jetë garantues i kredive për këto investime.
Ai ka thënë se me anëtarësimin në Zonën e Vetme të Pagesave në Euro (SEPA), mërgimtarëve do t’u kursehen rreth 60 milionë euro nga shpenzimet e dërgesave të parave.
Kryeministri ka paralajmëruar se paga minimale prej 500 eurosh nuk do të tatohet.
Ai ka bërë të ditur se do të ndërmerret nisma për pagën e 13-të në sektorin publik dhe privat, ndërsa në të ardhmen synohet edhe paga e 14-të.
Sipas Kurtit, Fondi i Sigurimeve Shoqërore do të mbështesë punëtorët pas humbjes së vendit të punës dhe do të mbulojë pushimin e lehonisë dhe pushimin prindëror.
Investime në arsim dhe shëndetësi
Kurti ka paralajmëruar dyfishimin e buxhetit për bursa studentore dhe zgjerimin e mbështetjes edhe për studentët e kolegjeve jopublike.
Ai ka thënë se do të hapen pesë gjimnaze të specializuara, do të shtohen dhjetë profile të reja në arsimin dual dhe interneti i shpejtë e falas do të shtrihet në 1 mijë institucione parauniversitare.
Në shëndetësi, ai ka deklaruar se çdo qytetar do ta ketë mjekun familjar dhe do të përfshihet në regjistrin e kujdesit parësor.
Kurti ka paralajmëruar ndërtimin e spitaleve të reja në Mitrovicë dhe Ferizaj, pajisjen e spitaleve publike me tomografi të kompjuterizuar dhe rritjen e buxhetit për listën esenciale të barnave deri në 100 milionë euro.
Mbi 1 miliard euro për ushtrinë
Në fushën e mbrojtjes, Kurti ka bërë të ditur se për Forcën e Sigurisë së Kosovës do të ndahen mbi 1 miliard euro gjatë katër viteve të ardhshme.
Ai ka deklaruar se industria ushtarake “Made in Kosova” do të fokusohet në prodhimin e municionit, dronëve, robotëve dhe teknologjive të tjera mbrojtëse.
Sipas tij, prodhimi i municionit është paraparë të nisë brenda vitit 2026.
Kurti ka paralajmëruar edhe krijimin e Njësisë Ushtarake të Përbashkët me Shqipërinë, si dhe rritjen e numrit të grave dhe vajzave në FSK në 1 mijë.
Në fushën e sigurisë, Kurti ka deklaruar se do të themelohet Xhandarmëria e Republikës së Kosovës.
Sipas tij, kjo njësi do të ketë për detyrë mbrojtjen e kufirit, luftimin e terrorizmit, përballimin e rreziqeve të larta dhe mbrojtjen e infrastrukturës kritike.
Ai ka paralajmëruar edhe fuqizimin e njësive të dronëve dhe antidronëve, si dhe pajisjen e Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit me teknologji të avancuara.
Investime në energji dhe infrastrukturë
Kurti ka deklaruar se do të modernizohen termocentralet Kosova A dhe Kosova B, ndërsa synohet sigurimi i 305 megavatëve nga era dhe 250 megavatëve nga dielli.
Ai ka thënë se synimi është që 20 për qind e energjisë së konsumuar të vijë nga burimet e pastra.
Në infrastrukturë, kryeministri ka paralajmëruar ndërtimin e hekurudhës Gjakovë–Shkodër, në kuadër të lidhjes hekurudhore Prishtinë–Durrës, si dhe projekte të tjera rrugore, përfshirë autostradën e Gjilanit deri te Dheu i Bardhë dhe rrugën Prizren–Tetovë.
Sipas tij, investimet kapitale do të synojnë të kalojnë 1 miliard euro në vit.
Kurti ka deklaruar se Qeveria do të vazhdojë përkujdesjen për kategoritë e dala nga lufta dhe familjet e dëshmorëve.
Ai ka thënë se familjet me një dëshmor tash marrin 537 euro pension, ndërsa familjet me dy dëshmorë 806 euro.
Kryeministri ka kërkuar gjithashtu nga Serbia hapjen e arkivave që lidhen me krimet e luftës në Kosovë dhe ka thënë se zbardhja e fatit të personave të zhdukur me dhunë do të mbetet detyrë shtetërore.
Në fillim të fjalimit, Kurti ka folur edhe për procesin gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë.
Ai ka thënë se kërkesa e Prokurorisë është e padrejtë dhe në shpërputhje me të vërtetën historike të popullit shqiptar.
“Qëndrimi i Qeverisë së Republikës së Kosovës që unë e drejtoj është i njëjtë dhe i qartë: në Kosovë janë kryer krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe gjenocid ndaj popullatës civile shqiptare. Ato i ka kryer regjimi i Jugosllavisë së Serbisë, nën Millosheviqin. Asnjë gjykatë vendore apo ndërkombëtare nuk mund ta njollosë UÇK-në”.
Pa partitë opozitare: Votohet Qeveria “Kurti 4”, Albin Kurti merr mandatin e ri si kryeministër | Revista Monitor
Kabineti i ri qeveritar
Në fund të fjalimit, Kurti ka prezantuar kabinetin e ri qeveritar, i cili përbëhet nga:
- Zëvendëskryeministër i parë dhe ministër i Punëve të Jashtme dhe Diasporës: Glauk Konjufca
- Zëvendëskryeministre e dytë dhe ministre e Drejtësisë: Donika Gërvalla
- Zëvendëskryeministër i tretë për Çështje të Pakicave dhe Bashkëpunim: Fikrim Damka
- Ministër i Financave: Hekuran Murati
- Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare: Andin Hoti
- Ministër i Mbrojtjes: Ejup Maqedonci
- Ministër i Punëve të Brendshme: Xhelal Sveçla
- Ministër i Digjitalizimit dhe Administratës Publike: Lulëzon Jagxhiu
- Ministër i Shëndetësisë: Arben Vitia
- Ministër i Arsimit dhe Shkencës: Hajrullah Çeku
- Ministre e Kulturës dhe Turizmit: Saranda Bogujevci
- Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal: Elbert Krasniqi
- Ministër i Sportit dhe Rinisë: Blerim Gashani
- Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor: Fitore Pacolli
- Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural: Armend Muja
- Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit: Dimal Basha
- Ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit: Mimoza Kusari
- Ministre e Ekonomisë: Artane Rizvanolli
- Ministër për Komunitete dhe Kthim: Nenad Rashiq
- Ministër për Zhvillim Rajonal: Rasim Demiri
Kurti ka thënë se Qeveria e re ka program të qartë, masa të përcaktuara dhe përgjegjësi të matshme.
Ai ka bërë të ditur se në tetor do të prezantohet Buxheti i Kosovës për vitin 2027, ndërsa ka kërkuar nga Kuvendi mbështetje për zbatimin e programit qeveritar dhe zgjedhjen e Presidentit të Republikës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.