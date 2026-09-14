☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 14 Shtator 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 103.10 ▲3.05%
ARI 4,352 ▼1.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $77,708 ▲ +1.15% ETH $2,517 ▲ +0.89% XRP $1.3852 ▲ +2.74% SOL $101.4400 ▲ +1.38%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 103.10 ▲3.05 % ARI 4,352 ▼1.28 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 103.10 ▲3.05 % ARI 4,352 ▼1.28 %
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
14 Sht 2026
Breaking
Kurti: Pas dy ditësh presim vendimin në Hagë, besojmë se do të kthehen në vendin e tyre e pranë familjes Churros spanjolle me çokollatë të nxehtë — ëmbëlsira e famshme e rrugëve të Madridit Kurti me thirrje për zgjedhjen e presidentit: Do të ishte e pafalshme të shkojmë sërish në zgjedhje Kurti me premtime të mëdha: 1 mld euro për prodhimin, paga mbi 1 mijë euro e 500 mln për Brezovicën Protestuesit bllokojnë rrugët në ditën e parë të shkollës! Qindra nxënës në trafik për minuta me radhë
Menu
Kosova

Kurti me thirrje për zgjedhjen e presidentit: Do të ishte e pafalshme të shkojmë sërish në zgjedhje

· 3 min lexim

Kryeministri Albin Kurti ka bërë thirrje për zgjidhjen e çështjes së presidentit të Kosovës, duke kërkuar nga liderët politikë dhe deputetët që të respektojnë marrëveshjen politike mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-së për kandidatin për president.

Në mbledhjen solemne të Qeverisë “Kurti 4”, një ditë pas votimit të kabinetit të ri qeveritar në Kuvend, Kurti tha se institucionet e vendit tashmë janë funksionale dhe se përpara mbetet zgjedhja e presidentit.

“Sot kur po flasim jemi me Kuvend të konstituar e Qeveri të zgjedhur, e përpara kemi çështjen e presidentit dhe një marrëveshje politike mes LVV-LDK për kandidatin për president”, deklaroi Kurti.

Ai tha se sfida tashmë është qëndrimi i disa deputetëve të LDK-së, të cilët, sipas tij, nuk duan ta zbatojnë marrëveshjen e arritur mes dy partive.

“Para nesh është sfida me qëndrimin e shprehur nga disa deputetë nga radhët e LDK-së, të cilët nuk duan ta zbatojnë marrëveshjen e arritur me mund e përkushtim pas një procesi negociatash jo të lehta”, tha kryeministri.

Kurti u shpreh se vendi është shumë pranë zgjidhjes së kësaj çështjeje dhe paralajmëroi se rikthimi në zgjedhje do të ishte i panevojshëm.

“Jemi kaq afër zgjidhjes së presidentit saqë do të ishte e pafalshme të shkojmë sërish në zgjedhje”, theksoi ai.

Në cilësinë e kryetarit të LVV-së dhe kryeministrit, Kurti u bëri thirrje liderëve politikë dhe deputetëve që ta përmbyllin procesin e zgjedhjes së presidentit.

“Si kryetar i LVV-së dhe si kryeministër, ju bëj thirrje liderëve politikë, kolegëve të mi, deputetëve: le ta zgjedhim çështjen e presidentit, t’i japim vendit tonë institucionin në përputhje me vullnetin e qytetarëve”, deklaroi Kurti.

Ai paralajmëroi se një proces i ri zgjedhor, sipas tij, nuk do të sillte ndryshime në skenën politike dhe do të ishte në kundërshtim me interesin publik.

“Jam i bindur se edhe një proces i panevojshëm zgjedhor jo vetëm që s’do të sillte diçka të re në mozaikun politik, por do të ishte papërgjegjësi ndaj interesit publik dhe pamaturi e madhe politike”, tha Kurti.

Kryeministri foli edhe për periudhën e gjatë të bllokadës institucionale dhe zgjedhjet e njëpasnjëshme, duke thënë se qytetarët në dy raste kanë dhënë një mesazh të qartë përmes votës.

Sipas tij, pas zgjedhjeve të 9 shkurtit 2025, vendi pati dy procese të tjera zgjedhore, më 28 dhjetor 2025 dhe 7 qershor 2026, të cilat, siç tha Kurti, nuk sollën rezultat tjetër në mozaikun politik.

Kurti e nisi fjalimin duke falënderuar qytetarët për besimin dhe deputetët për votimin e Qeverisë së re, duke theksuar se kabineti i tij do të fokusohet në punën për qytetarin dhe mbrojtjen e shtetit.

“Qeverisja jonë e përbashkët është punë për qytetarin e mbrojtje për shtetin. Qeveria jonë është shërbim për publikun, jo privilegj për pakicën”, tha ai. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu