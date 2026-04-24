S&P 500 7,160 ▲0.72 % DOW 49,192 ▼0.24 % NASDAQ 24,817 ▲1.55 % NAFTA 94.47 ▼1.44 % ARI 4,734 ▲0.21 % S&P 500 7,160 ▲0.72 % DOW 49,192 ▼0.24 % NASDAQ 24,817 ▲1.55 % NAFTA 94.47 ▼1.44 % ARI 4,734 ▲0.21 %
EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998 EUR/USD 1.1691 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9186 EUR/ALL 95.4911 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3855 EUR/TRY 52.5424 EUR/JPY 186.64 EUR/CAD 1.5998
Kosova

Kurti tregon ofertat për LDK-në dhe PDK-në: Refuzuan bashkëqeverisjen

· 3 min lexim

Kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se vendi duhet të shmangë zgjedhjet e reja dhe që Legjislatura e 10-të, e cila tashmë ka zgjedhur kryesinë e Kuvendit dhe Qeverinë, duhet ta zgjedhë edhe Presidentin.

Kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se vendi duhet të shmangë zgjedhjet e reja dhe që Legjislatura e 10-të, e cila tashmë ka zgjedhur kryesinë e Kuvendit dhe Qeverinë, duhet ta zgjedhë edhe Presidentin.

Në një deklaratë drejtuar qytetarëve, Kurti ka thënë se zgjedhjet e reja do të ishin “të panevojshme” dhe do të sillnin humbje të kohës dhe të mjeteve buxhetore, duke përmendur se vetëm organizimi i tyre do t’i kushtonte Kosovës “së paku 10 milionë euro”, ndërsa bllokada institucionale do të rrezikonte edhe humbje të tjera financiare.

Ai ka theksuar se problemi kryesor mbetet kuorumi prej 80 deputetësh për zgjedhjen e Presidentit, duke argumentuar se zgjedhjet nuk do ta zgjidhnin këtë çështje dhe se rezultatet e një procesi të ri mund të ishin “pak a shumë të përafërta” me ato aktuale.

Kurti ka deklaruar se LVV ka fituar shumicën e votave dhe deputetëve dhe se vullneti i qytetarëve duhet të pranohet e respektohet. Sipas tij, LVV ka 51.1% të votave apo 57 deputetë, ndërsa mazhoranca e saj arrin në 66 deputetë.

Kryeministri ka bërë të ditur se u ka ofruar partive opozitare disa alternativa për tejkalimin e bllokadës. Ai ka thënë se i ka propozuar LDK-së bashkëqeverisje, duke përfshirë postin e zëvendëskryeministrit dhe katër ministri, por se oferta është refuzuar. Po ashtu, ka përmendur edhe idenë që LDK ta marrë pozitën e kryetarit të Kuvendit, por edhe kjo – sipas tij – nuk është pranuar.

Ndërkaq, për PDK-në, Kurti ka deklaruar se ka bërë ofertë që kjo parti të marrë drejtimin e Kuvendit, duke përmendur si opsione emrat e Bedri Hamzës ose Vlora Çitakut, me rrokadë të pozicionit të kryetares aktuale të Kuvendit, Albulena Haxhiu.

Ai ka shtuar se, pavarësisht takimeve dhe ofertave, opozita – sipas tij – nuk ka propozuar asnjë emër për kandidat konsensual për President, as në takime dhe as publikisht.

Në fund, Kurti ka theksuar se Kosova ka nevojë për mbarëvajtje të institucioneve dhe stabilitet institucional, duke përsëritur thirrjen që të respektohet rezultati zgjedhor dhe të shmangen zgjedhjet e përsëritura./Telegrafi/

