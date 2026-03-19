Kush e fiton Champions League sipas Superkompjuterit të Opta-s?
Ndërsa gara arrin në fazën çerekfinale, Arsenali është bërë favorit për të fituar Ligën e Kampionëve për herë të parë në historinë e klubit. “Topçinjtë” do të përballen me një tjetër ekip jo-favorit në çerekfinale, Sportingun e Lisbonës, që është kualifikuar mes tetë më të mirëve të turneut për herë të parë që nga viti 1983.
Si rezultat, Superkompjuteri i Opta-s llogarit se Arsenali ka një shans prej 29.73% për të fituar Ligën e Kampionëve 2026. Kjo është lehtësisht më e lartë se Bayerni i Mynihut, i cili konsiderohet si favoriti i dytë me një probabilitet prej 18.33%.
Liverpuli, i cili përballet me kampionët në fuqi, Paris Saint-Germain, në një ndeshje të vështirë çerekfinale, konsiderohet si favoriti i gjashtë për trofeun me vetëm 7.12%.
Favoritët për fitimin e Ligës së Kampionëve sipas Superkompjuterit të Opta-s
Arsenal – 29.73%
Bayern Mynih – 18.33%
Barcelona – 15.66%
Paris St Germain – 11.87%
Real Madrid – 9.85%
Liverpool – 7.12%
Atletico Madrid – 4.41%
Sporting – 3.03%
