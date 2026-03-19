Tiranë 7°C · Pjesërisht vranët 19 March 2026
S&P 500 6,606 ▼0.27%
DOW 46,021 ▼0.44%
NASDAQ 22,091 ▼0.28%
NAFTA 94.59 ▼0.91%
ARI 4,652 ▼4.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
₿ CRYPTO
BTC $70,464 ▼ -1.24% ETH $2,150 ▼ -2.45% XRP $1.4531 ▼ -1.06% SOL $89.0600 ▼ -1.55%
S&P 500 6,606 ▼0.27 % DOW 46,021 ▼0.44 % NASDAQ 22,091 ▼0.28 % NAFTA 94.59 ▼0.91 % ARI 4,652 ▼4.99 % S&P 500 6,606 ▼0.27 % DOW 46,021 ▼0.44 % NASDAQ 22,091 ▼0.28 % NAFTA 94.59 ▼0.91 % ARI 4,652 ▼4.99 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
19 Mar 2026
Breaking
Matchmaker Albania 2 mbledh biznese dhe investitorë, mundësi për zgjerim në tregje të reja Dalin pamjet nga magazina e drejtorit të burgut të Rrogozhinës, Drejtori i Burgut të Rrogozhinës vetëdorëzohet në polici Kush e fiton Champions League sipas Superkompjuterit të Opta-s? Mirlinda Karçanaj zotëron katër apartamente dhe një ullishte
Menu
Sporti

Kush e fiton Champions League sipas Superkompjuterit të Opta-s?

· 1 min lexim

Ndërsa gara arrin në fazën çerekfinale, Arsenali është bërë favorit për të fituar Ligën e Kampionëve për herë të parë në historinë e klubit. “Topçinjtë” do të përballen me një tjetër ekip jo-favorit në çerekfinale, Sportingun e Lisbonës, që është kualifikuar mes tetë më të mirëve të turneut për herë të parë që nga viti 1983.

Si rezultat, Superkompjuteri i Opta-s llogarit se Arsenali ka një shans prej 29.73% për të fituar Ligën e Kampionëve 2026. Kjo është lehtësisht më e lartë se Bayerni i Mynihut, i cili konsiderohet si favoriti i dytë me një probabilitet prej 18.33%.

Liverpuli, i cili përballet me kampionët në fuqi, Paris Saint-Germain, në një ndeshje të vështirë çerekfinale, konsiderohet si favoriti i gjashtë për trofeun me vetëm 7.12%.

Favoritët për fitimin e Ligës së Kampionëve sipas Superkompjuterit të Opta-s

Arsenal – 29.73%

Bayern Mynih – 18.33%

Barcelona – 15.66%

Paris St Germain – 11.87%

Real Madrid – 9.85%

Liverpool – 7.12%

Atletico Madrid – 4.41%

Sporting – 3.03%

The post Kush e fiton Champions League sipas Superkompjuterit të Opta-s? appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

