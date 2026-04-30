Zyrtare: Zgjedhjet e parakohshme mbahen me 7 qershor
Kuvendi nis ndryshimet ligjore për pagat e gjyqtarëve pas vendimeve të Kushtetueses

Këshilli për Legjislacionin i Kuvendit u mblodh të enjten për të shqyrtuar dy vendime të Gjykatës Kushtetuese që lidhen me pagat e gjyqtarëve dhe ndryshimet në rregulloren e parlamentit. Në mbledhje u emëruan relatorët nga mazhoranca dhe opozita, ndërsa pritet një tjetër takim javën e ardhshme për të përcaktuar rrugën ligjore të zbatimit të këtyre vendimeve.

Sipas shqiptarja, Gjykata Kushtetuese ka vendosur që Kuvendi të ndryshojë dispozitat që përcaktojnë referencën e pagës për gjyqtarët dhe prokurorët. Në kërkesën e trajtuar ishte përfshirë edhe kërkesa që kjo referencë të mos bazohet në pagat e drejtorëve në Kryeministri, propozim që u pranua nga gjykata.

Çështjet që lidhen me rregulloren e Kuvendit nisën të diskutohen në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, ku partitë politike diskutuan procedurat dhe pasojat administrative të ndryshimeve të propozuara.

Hapat e mëtejshëm përfshijnë përgatitjen e raporteve nga relatorët dhe hartimin e ndryshimeve ligjore për t’u paraqitur në seancën plenare; për detaje mbi afatet dhe mënyrën e zbatimit raporton shqiptarja.

