Kuzeska: 9 vjet nga 27 prilli i përgjakshëm, po shohim të njëjtat tendenca të shtetit të robëruar
27 prilli është një kujtesë e vështirë dhe e përgjakshme se sa lehtë një qeveri kriminale dhe jodemokratike mund ta shtyjë vendin në humnerë, tha në konferencën e sotme për shtyp zëdhënësja e LSDM-së, Bogdanka Kuzeska.
“9 vjet që nga 27 prilli i përgjakshëm, dita më e zezë në historinë e demokracisë e vendit. Ishte një përpjekje e organizuar për grusht shteti, e drejtuar nga OBRM-PDUKM dhe NikolLa Gruevski. Banditët hynë në Kuvend me një qëllim të qartë, të vrasin deputetë, të plagosin gazetarë dhe punonjës të parlamentit, të përmbysin rendin kushtetues. Imazhet e asaj dite janë të skalitura edhe pas 9 vitesh: fytyra të përgjakshme deputetësh, koka të shpuara, sulme me shufra dhe karrige, zvarritje, tërbim dhe shkatërrim në tempullin e demokracisë, tha Bogdanka Kuzeska.
Ajo tha se edhe kryeministri i sotëm, Hristijan Mickoski, ishte para Kuvendit atë ditë. Nëntë vjet më vonë, në vend të drejtësisë së plotë, po dëshmojmë përpjekje për një rehabilitim të turpshëm të autorëve.
“Pasi OBRM-PDUKM erdhi në pushtet, njerëzit e dënuar për 27 prillin lirohen nga burgu vetëm me një firmë. Në të njëjtën kohë, të njëjtët njerëz dhe të njëjtat rrjete riaktivizohen. Batman Velit, i akuzuar për 27 prillin – sot, së bashku me Latasin, janë bartësit e fushatës anti-evropiane dhe sulmeve ndaj LSDM-së përmes rrjetit mediatik të Orbanit.
Jane Cento mban konferenca për shtyp dhe kërcënon të ngrejë padi. Oficeri kontrovers i inteligjencës Goran Zhivaljeviq, njeriu që ishte në Kuvend ditën e sulmit – mbetet një simbol i ndikimit të huaj në ato ngjarje dhe në BIA. Po dëgjojmë përsëri për Sasho Mijallkov dhe Nikolla Gruevskin. Sot, i njëjti ekip. E njëjta bandë. E njëjta matricë kriminale. Të njëjtët njerëz, të njëjtat metoda, e njëjta axhendë. Sot, nën udhëheqjen e Hristijan Mickoskit, Maqedonia po shtyhet përsëri drejt një shteti të robëruar: Gjyqtarë dhe prokurorë po zgjidhen nën kontrollin e tij, institucione të robëruara, media të robëruara, rehabilitim të autorëve të krimeve, linçim dhe sulme publike ndaj opozitës dhe asgjë nuk ka ndryshuar në OBRM-PDUKM.
Kjo është e njëjta strukturë që dëshiron të shkelë përsëri lirinë dhe demokracinë, të merret me disidentët dhe të përhapë urrejtje dhe përçarje midis qytetarëve. 27 prilli nuk është vetëm një kujtesë, është një paralajmërim. Një paralajmërim për atë që ndodh kur shteti është i kapur”, tha Kuzeska./Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.