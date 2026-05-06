Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 06 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 98.45 ▼3.74%
ARI 4,691 ▲2.68%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
₿ CRYPTO
BTC $81,518 ▲ +0.84% ETH $2,375 ▼ -0.18% XRP $1.4308 ▲ +1.7% SOL $87.8400 ▲ +3.61%
S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 98.45 ▼3.74 % ARI 4,691 ▲2.68 % S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 98.45 ▼3.74 % ARI 4,691 ▲2.68 %
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931 EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
06 May 2026
Breaking
Profesori që nuk bënte pazar në emër të karriges BDI: Izet Mexhiti, promotori i nepotizmit brutal në politikën shqiptare ​Specialja konfirmon zgjatjen e afatit për shpalljen e vendimit për katërshen e UÇK-së Bastiset Agjencia Kadastrale në Prishtinë Te Spanja nisin të buzëqeshin, rikuperimi i Yamal po ecën pa probleme, nis stërvitjen në palestër
Menu
Politika

Laç: Qendër shëndetësore verore me shërbim 24-orësh gjatë pelegrinazhit te Kisha e Shën Ndout

· 2 min lexim

Qendra Shëndetësore Verore pranë Kishës së Shën Ndout në Laç ofron për herë të parë shërbim 24-orësh gjatë 13 ditëve të martave të pelegrinazhit. Duke nisur nga muaji qershor, qendra do të funksionojë si qendër verore dhe do të sigurojë kujdes të pandërprerë 24/7 gjatë gjithë sezonit.

Sipas TV Klan, ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, vizitoi këtë javë qendrën dhe e vlerësoi zgjerimin e kapaciteteve si një përgjigje ndaj rritjes së turizmit fetar dhe intensifikimit të fluksit të vizitorëve. Ajo theksoi gjithashtu se në thirrjen e fundit për punësime, nga 300 vende vakante për personel mjekësor dhe infermieror u regjistruan 700 aplikime, shenjë e interesit të shtuar për të shërbyer në këto qendra.

Qendra në Laç siguron kujdes shëndetësor parësor dhe trajton urgjencat e lehta, duke ofruar asistencë të shpejtë për pelegrinët dhe turistët. Në të gjithë vendin, 36 qendra shëndetësore verore do të jenë funksionale me kapacitetet e nevojshme për t’u përgjigjur nevojave shëndetësore gjatë sezonit turistik.

Autoritetet njoftuan gjithashtu hapjen e një qendre shëndetësore në Llixhat e Elbasanit, e cila do të ofrojë shërbim gjatë fundjavave për të përballuar fluksin e shtuar të vizitorëve në këtë zonë kurative. Rritja e stafit dhe organizimi i qendrave synojnë përmirësimin e aksesit dhe cilësisë së shërbimeve mjekësore gjatë periudhës verore.

Ngulja e shërbimit 24-orësh dhe përgatitjet për sezonin turistik synojnë të bëjnë më të qasshme shërbimet shëndetësore për qytetarët dhe vizitorët, raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu