Laç: Qendër shëndetësore verore me shërbim 24-orësh gjatë pelegrinazhit te Kisha e Shën Ndout
Qendra Shëndetësore Verore pranë Kishës së Shën Ndout në Laç ofron për herë të parë shërbim 24-orësh gjatë 13 ditëve të martave të pelegrinazhit. Duke nisur nga muaji qershor, qendra do të funksionojë si qendër verore dhe do të sigurojë kujdes të pandërprerë 24/7 gjatë gjithë sezonit.
Sipas TV Klan, ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Evis Sala, vizitoi këtë javë qendrën dhe e vlerësoi zgjerimin e kapaciteteve si një përgjigje ndaj rritjes së turizmit fetar dhe intensifikimit të fluksit të vizitorëve. Ajo theksoi gjithashtu se në thirrjen e fundit për punësime, nga 300 vende vakante për personel mjekësor dhe infermieror u regjistruan 700 aplikime, shenjë e interesit të shtuar për të shërbyer në këto qendra.
Qendra në Laç siguron kujdes shëndetësor parësor dhe trajton urgjencat e lehta, duke ofruar asistencë të shpejtë për pelegrinët dhe turistët. Në të gjithë vendin, 36 qendra shëndetësore verore do të jenë funksionale me kapacitetet e nevojshme për t’u përgjigjur nevojave shëndetësore gjatë sezonit turistik.
Autoritetet njoftuan gjithashtu hapjen e një qendre shëndetësore në Llixhat e Elbasanit, e cila do të ofrojë shërbim gjatë fundjavave për të përballuar fluksin e shtuar të vizitorëve në këtë zonë kurative. Rritja e stafit dhe organizimi i qendrave synojnë përmirësimin e aksesit dhe cilësisë së shërbimeve mjekësore gjatë periudhës verore.
Ngulja e shërbimit 24-orësh dhe përgatitjet për sezonin turistik synojnë të bëjnë më të qasshme shërbimet shëndetësore për qytetarët dhe vizitorët, raporton TV Klan.
