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Europa

Lagarde ngre alarmin për varësinë teknologjike: Europa duhet të zhvillojë AI-në e saj

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Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, tha se Europa duhet të investojë në zhvillimin e teknologjisë së saj të inteligjencës artificiale dhe të rrisë ndjeshëm numrin e qendrave të të dhënave, në mënyrë që të shmangë një varësi të rrezikshme nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina.

Sipas Lagarde, nëse Europa arrin të ndërtojë kapacitetet e veta në fushën e IA-së, kërcënimi i një shkëputjeje nga teknologjia e zhvilluar jashtë kontinentit do të humbiste fuqinë.

Gjatë një fjalimi në Vjenë, Lagarde solli në vëmendje hendekun e madh që ekziston aktualisht në zhvillimin e kësaj teknologjie. Sipas saj, gjatë vitit të kaluar SHBA prodhoi 59 modele të njohura të IA-së, ndërsa Kina 35. Në Europë, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar prodhuan nga një model secila.

“Europa përballet me një zgjedhje të vështirë”, tha Lagarde, duke paralajmëruar se një varësi e tillë mund të kufizojë aftësinë e kontinentit për të organizuar ekonominë në përputhje me vlerat e veta.

Ajo theksoi se një ndërprerje e mundshme e aksesit të Europës në teknologjitë e IA-së, apo ndryshimi i kushteve të përdorimit të tyre, do të kishte pasoja të menjëhershme dhe të gjera në ekonomi.

Lagarde përmendi sektorë të shumtë ku IA pritet të luajë një rol gjithnjë e më të madh, nga kontrollet kufitare dhe administrimi i taksave, te transporti hekurudhor, monitorimi i pacientëve në spitale dhe përpunimi i pagesave bankare.

“Brenda pak vitesh do të jetë kontrolli i mallrave në kufi, vendosja se cilat deklarata tatimore do të auditohen, dërgimi i trenave, mbikëqyrja e pacientëve në pavione dhe pastrimi i pagesave në banka. Një tërheqje e aksesit, ose një ndryshim i kushteve të saj, do të arrinte në çdo sektor njëherësh,” tha ajo.

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