Legjionarët/ Uzuni shkëlqen në MLS, Hoxha shpallet kampion i Kroacisë me Dinamo Zagreb
Fundjava që lamë pas solli sërish paraqitje shumë pozitive për futbollistët e Kombëtares shqiptare në kampionatet europiane dhe më gjerë, duke konfirmuar formën e mirë të kuqezinjve në këtë fazë vendimtare të sezonit.
Protagonisti kryesor ishte Myrto Uzuni në kampionatin amerikan MLS. Sulmuesi shqiptar realizoi një gol shumë të bukur në fitoren 2-0 të Austin FC ndaj Houston Dynamo, duke shënuar në fundin e pjesës së parë me një goditje të fuqishme që përfundoi në rrjetë. Uzuni zhvilloi një paraqitje shumë të mirë gjatë gjithë takimit dhe në fund u vlerësua si lojtari më i mirë i ndeshjes.
Një tjetër moment i rëndësishëm erdhi nga Arbër Hoxha, i cili u aktivizua si titullar në fitoren 2-1 të Dinamo Zagreb ndaj Varazdin. Me këtë sukses, Dinamo Zagreb siguroi matematikisht titullin kampion katër javë përpara fundit të sezonit, duke regjistruar titullin e 36-të në histori. Hoxha ka dhënë një kontribut të rëndësishëm gjatë këtij edicioni, ku numëron 29 ndeshje në kampionat, me 6 gola dhe 5 asiste.
Gjatë kësaj fundjave, një numër i madh futbollistësh të Kombëtares u aktivizuan si titullarë me skuadrat e tyre, duke treguar vazhdimësi dhe rëndësi në ekipet respektive. Në formacionet startuese ishin Thomas Strakosha, Berat Gjimshiti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Adrion Pajaziti, Nazmi Gripshi, Anis Mehmeti dhe Mirlind Daku.
Minuta në këtë fundjavë morën edhe disa lojtarë të tjerë nga stoli, si Stavro Pilo, Kristjan Asllani, Armando Broja dhe Ernest Muçi, të cilët dhanë kontributin e tyre për skuadrat respektive.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.