Tiranë 5°C · Kryesisht kthjellët 12 March 2026
12 Mar 2026
Politika

Lëvizja Bashkë protestë para Kuvendit kundër “amnistimit të Ballukut”

· 2 min lexim

Partia Lëvizja Bashkë organizoi sot një protestë para godinës së Kuvendit të Shqipërisë, ku aktivistë, qytetarë dhe simpatizantë të saj kundërshtuan atë që e cilësuan si përpjekje për të garantuar imunitet politik dhe juridik për zëvendëskryeministren dhe ministren e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.

Protesta u zhvillua para hyrjes së Kuvendit, ku përfaqësues dhe mbështetës të kësaj force politike ngritën akuza ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke pretenduar se mbrojtja politike që i jepet Ballukut përbën një sinjal shqetësues për të ardhmen e reformës në drejtësi.

Sipas deklaratave të shpërndara nga Lëvizja Bashkë, retorika e ashpër e kryeministrit ndaj institucioneve të drejtësisë interpretohet si një paralajmërim për dobësimin ose zhbërjen e reformës në drejtësi, në rast se hetimet eventuale do të preknin edhe nivelet më të larta të qeverisë.

Aktivistët e kësaj partie theksuan se çështja e Ballukut nuk është vetëm një rast individual, por, sipas tyre, përfaqëson një fenomen më të gjerë që ata e quajtën “ballukizëm”. Me këtë term, organizatorët e protestës përshkruan një kulturë politike që, sipas tyre, normalizon korrupsionin, pandëshkueshmërinë dhe prirjet autoritare në qeverisje.

Në reagimet e tyre u përmend gjithashtu ekzistenca e një dosjeje hetimore voluminoze prej rreth 16 mijë faqesh, që sipas organizatorëve lidhet me këtë çështje. Ata pretendojnë se zhvillimet rreth kësaj dosjeje po hedhin dritë mbi përgjegjësi më të gjera politike brenda qeverisë.

Përfaqësues të Lëvizjes Bashkë deklaruan se protestat dhe reagimet qytetare do të vijojnë edhe në të ardhmen, duke theksuar se lufta kundër korrupsionit dhe kundërshtimi i pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë mbeten në qendër të aksionit të tyre politik.

Në përfundim të tubimit, organizatorët falënderuan qytetarët për pjesëmarrjen dhe për, siç u shprehën ata, qëndrueshmërinë morale në kundërshtim të një pushteti që sipas tyre po përballet me një krizë të thellë politike dhe etike.

