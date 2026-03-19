S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 97.81 ▲2.46 % ARI 4,717 ▼3.65 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 97.81 ▲2.46 % ARI 4,717 ▼3.65 %
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761 EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
Lionel Messi shënon golin e 900-të në karrierë, 21 vite pas të parit me Barcelonën

Lionel Messi ka realizuar golin e tij numër 900 në karrierë. Ai gjeti rrugën e rrjetës në ndeshjen e Inter Miami kundër Nashville, e vlefshme për 1/8-at e Concacaf Champions League.

Ylli argjentinas hapi serinë e golave me një gjuajtje rrafsh me tokën në ndeshjen me eliminim direkt të kompeticionit rajonal për klube. Me këtë gol ‘Pleshti’ arrin kuotën 81 për Inter Miami që kur ka zbarkuar në Major League Soccer (Mls) në 2023-shin.

Tetë herë fituesi i “Topit të Artë” më parë ka shënuar 672 gola për Barcelonën, 32 për PSG-në dhe 115 për kombëtaren e Argjentinës. Goli i 900-të në karrierë për 38-vjeçarin vjen 21 vite pas të parit si profesionist. Golin e parë Messi e ka shënuar për Barcelonën në fitoren 2-0 kundër Albacete në vitin 2005.

 

