Kronika

Lirohen nga policia 2 vëllezërit Braçi. U shoqëruan për vrasjen e biznesmenit italian

2 days ago
0 1 minute read

Pasi janë mbajtur përgjatë gjithë ditës së sotme në ambjentet e policisë Gjirokastër,duke dhënë shpjegime të hollësishme, aktualisht dy vëllezërit Danjel dhe Gazmend Braçi si dhe babai i tyre, Eqerem Braçi.

Lajmi për lirimin e tre anëtarëve të familjes Braçi është mësuar nga gazetari Elton Qyno, i cili ka mësuar nga burime të sigurta se tre personat e dyshuar nga policia tashmë janë liruar pasi ndaj tyre deri në këtë fazë të hetimit nuk janë gjendur prova për implikim në krim.

Ngjarja e rëndë e vrasjes së biznesmenit italian ndodhi mëngjesin e sotëm në një fshat të Tepelenës, ku Edoardo Sarchi, mbeti i vrarë si pasojë e një sulmi me armë zjarri.

Sarchi ka marë vetëm një plumb në aortën e brendshme të këmbës, duke pësuar hemoragji të madhe gjaku, e për pasojë ka gjetur vdekjen në vend.

Ndryshe nga sa raportuan mediat se italiani ishte goditur me dru në kokë, para se të qëllohej me armë, ekspertiza mjeko-ligjore nuk e vertetoi këtë fakt.

Italiani Sarchi dhe familja Braçi nga Levani i Fierit janë bashkë aksionerë në një fabrikë tullash në Tiranë.

Së bashku ata kishin shkuar në fundjavë në zonën e Tepelenës për të gjuajtur lepura dhe derra të egër.

Por ëeekendi i fundjavës përfundoi në tragjedi, pasi një person ende i paidentifikuar ka qëlluar drejt 4 personave nga një kënd nga poshtë lart, ku plumbat e armës kanë prekur në këmbë shtetasin italian dhe një plumb ka çuar gomën e makinës.

Aktualisht hetimet për këtë ngjarje vijojnë, por në vendgjarje policia mësohet të mos ketë sekuestruar asnjë gëzhojë të armës me të cilën u realizua krimi.

Tags
2 days ago
0 1 minute read

Related Articles

Vrasja e biznesmenit italian në Shqipëri, Konsullata Italiane në Vlorë ndjek nga afër hetimet

2 days ago

Arrestohet vrasësi i biznesmenit italian në Tepelenë, Policia merr me rezerva dëshmitë

2 days ago

Ekzekutimi me armë zjarri i Artur Bashimit në Athinë

August 19, 2025

Shqipëria në luftë me flakët, bilanci: 29 vatra zjarri ende aktive, mbi 1100 forca në terren

August 14, 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button