Lirohen nga policia 2 vëllezërit Braçi. U shoqëruan për vrasjen e biznesmenit italian
Pasi janë mbajtur përgjatë gjithë ditës së sotme në ambjentet e policisë Gjirokastër,duke dhënë shpjegime të hollësishme, aktualisht dy vëllezërit Danjel dhe Gazmend Braçi si dhe babai i tyre, Eqerem Braçi.
Lajmi për lirimin e tre anëtarëve të familjes Braçi është mësuar nga gazetari Elton Qyno, i cili ka mësuar nga burime të sigurta se tre personat e dyshuar nga policia tashmë janë liruar pasi ndaj tyre deri në këtë fazë të hetimit nuk janë gjendur prova për implikim në krim.
Ngjarja e rëndë e vrasjes së biznesmenit italian ndodhi mëngjesin e sotëm në një fshat të Tepelenës, ku Edoardo Sarchi, mbeti i vrarë si pasojë e një sulmi me armë zjarri.
Sarchi ka marë vetëm një plumb në aortën e brendshme të këmbës, duke pësuar hemoragji të madhe gjaku, e për pasojë ka gjetur vdekjen në vend.
Ndryshe nga sa raportuan mediat se italiani ishte goditur me dru në kokë, para se të qëllohej me armë, ekspertiza mjeko-ligjore nuk e vertetoi këtë fakt.
Italiani Sarchi dhe familja Braçi nga Levani i Fierit janë bashkë aksionerë në një fabrikë tullash në Tiranë.
Së bashku ata kishin shkuar në fundjavë në zonën e Tepelenës për të gjuajtur lepura dhe derra të egër.
Por ëeekendi i fundjavës përfundoi në tragjedi, pasi një person ende i paidentifikuar ka qëlluar drejt 4 personave nga një kënd nga poshtë lart, ku plumbat e armës kanë prekur në këmbë shtetasin italian dhe një plumb ka çuar gomën e makinës.
Aktualisht hetimet për këtë ngjarje vijojnë, por në vendgjarje policia mësohet të mos ketë sekuestruar asnjë gëzhojë të armës me të cilën u realizua krimi.