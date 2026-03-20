Lirohet drejtori i Burgut të Rrogozhinës
hetimet nuk gjetën lidhje mes tij dhe magazinave të kanabisit
Policia ka liruar nga qelia këtë të premte, më 20 mars, drejtorin e Burgut të Rrogozhinës, Bilal Hasa, pasi hetimet paraprake nuk kanë gjetur lidhje të tij me dy magazinat ku u sekuestruan rreth 4 mijë rrënjë kanabis.
Hasa do të hetohet në gjendje të lirë.
Ndërkohë, në kërkim është shpallur vëllai i tij, R.H, si dhe një përgjegjës i OSHEE-së, të dy të dyshuar për përfshirje në këtë rast. Hetimet e mëtejshme vazhdojnë për identifikimin e të gjitha personave të përfshirë dhe zbardhjen e rrjetit të kultivimit të lëndës narkotike.
Kujtojmë se pas operacionit ditën e djeshme, Hasa u dorëzua vetë para forcave të rendit.
