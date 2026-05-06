S&P 500 7,333 ▲1.02%
DOW 49,795 ▲1.01%
NASDAQ 25,676 ▲1.38%
NAFTA 95.02 ▼7.09%
ARI 4,701 ▲2.89%
EUR/USD 1.1705 EUR/GBP 0.8634 EUR/CHF 0.9160 EUR/ALL 95.8911 EUR/MKD 61.6965 EUR/RSD 117.4043 EUR/TRY 52.9473 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5931
BTC $81,656 ▲ +0.49% ETH $2,358 ▼ -0.32% XRP $1.4302 ▲ +1.54% SOL $89.2000 ▲ +4.58%
Sporti

Abissnet Superiore: Mbyllet java e 35-të, Dinamo siguron “Final 4”

· 1 min lexim

Është mbyllur java e 35-të e “Abissnet Superiore”, ku të gjitha ndeshjet u luajtën pasditën e sotme në orën 16:00.

Egnatia triumfoi 2-0 ndaj Partizanit, duke i nxjerrur përfundimisht të kuqtë nga gara për Final Four. Një fitore minimale, por shumë e rëndësishme, arriti edhe Tirana që mposhti 1-0 Vllazninë në “Selman Stërmasi”.

Në Ballsh, Bylisi mori një fitore me peshë 2-1 ndaj kryesuesve të AF Elbasanit. Ndërkohë, Dinamo City dhe Vora ndanë pikët në një barazim 2-2. Blutë e Dinamos siguruan matematikisht pjesëmarrjen në Final Four.

Në Vlorë, përballja direkte mes Flamurtarit dhe Teutës u mbyll në barazim 1-1.

Pas javës së 35-të, AF Elbasani kryeson me 62 pikë, i ndjekur nga Vllaznia me 60 pikë dhe Egnatia me 57 pikë. Në vendin e katërt renditet Dinamo City me 49 pikë, ndërsa Partizani mbetet në ndjekje me 45 pikë.

