“Fito Vetting-un pastaj takohu me mua”, Rama tregon në Kongresin Botëror të Ligjit
Kryeministri Edi Rama ka folur këtë të mërkurë në Kongresin Botëror të Ligjit, ku ka dhënë titullin “Doctor Honoris Causa” për disa akademikë dhe personalitete të njohur. Rama ndau gjatë fjalimit të tij edhe një episod me Ricardo Hausmann, të cilit i dha gjithashtu titullin e nderuar.
“Është privilegj që ne të jemi kryeqyteti pritës i Kongresit Botëror të Ligjit dhe më vjen shumë mirë që, si një vizitor përpara këtij kongresi, të jemi së bashku nesër në një sesion të posaçëm që ishte prelud i kongresit, sipas traditës së kësaj platforme globale që bashkon njerëz të spikatur të ligjit. Sot këtu, unë u thirra me kërkesën që ai u kishte bërë organizatorëve, çka, dua të më besoni, ishte një barrë jo e lehtë, por duke qenë se në raste të veçanta e kam të pamundur t’ia besoj fjalët e mia përkthyesit. Do ta kthej fjalën në anglisht; për mua është një provim përpara një profesori.
Zonja dhe zotërinj, ka shumë ekonomistë që bëjnë shpjegime pasi bota ndryshon dhe pastaj ka shumë pak ekonomistë të cilët e ndryshojnë përpara se bota t’i vërejë. Profesori Ricardo Hausmann i takon kategorisë së dytë. Sonte nuk po festojmë një intelektual të spikatur. Sot po nderojmë një personalitet që i ka mësuar kombeve të zbulojnë më shumë dhe duhet të them diçka që në fillim. Marrëdhënia ime me Ricardon ka filluar si një dështim total. E kërkova pa sukses kur isha në opozitë; i shkrova dhe u përpoqa të gjeja mënyrën t’i thoja se Shqipëria ia vlente kohën e tij dhe, në këmbim, mora heshtje, asnjë shenjë. Ky nuk kishte dëgjuar që një piktor donte të bëhej kryeministër i Shqipërisë. Ricardo vetë ishte në opozitë me lidershipin e Venezuelës. Unë pyesja veten se përse një person refuzonte të fliste me dikë, por në fund kuptova diçka shumë të rëndësishme: në fillim duhet të fitosh zgjedhjet, që në retrospektivë mund të jetë procesi më i sofistikuar i vettingut. Kështu që, sapo fitova, Ricardo erdhi.
Dhe nuk erdhi si një ekspert plus, me një prezantim në PowerPoint dhe me biletën e kthimit të rezervuar, por erdhi me çizme në terren dhe kjo ka rëndësi, sepse vende si i yni kanë parë shumë ekspertë. Ekspertë që vijnë dhe dinë çdo gjë, që ta shpjegojnë vendin pasi kalojnë gjashtë orë në hotel, që përgatisin raporte aq të trasha sa askush nuk i dëgjon. Ka edhe ekspertë që të fajësojnë gjithmonë ty për dështimet e tyre. Ricardo ishte krejt ndryshe. Ai dëgjoi, bëri pyetje, vuri re. Biseda jonë e parë u bë në një tarracë në Tiranë dhe ai më foli për nevojën dhe burimet nga të cilat do të inkurajohej më tepër zhvillimi i Shqipërisë”, tha ndër të tjera Rama.
