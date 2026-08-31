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31 Aug 2026
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Lista e plotë e pretendimeve në NFL: Cowboys marrin Emari Demercado pas largimit të Jaydon Blue

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Pas reduktimeve të stafeve të ekipeve të NFL këtë fundjavë, disa skuadra kryen ndryshime të vogla përmes sistemit të pretendimeve të së hënës. Dallas Cowboys hodhën sytë drejt Emari Demercado për të mbushur boshllëkun në repartin e vrapuesve pas lënies jashtë të Jaydon Blue, ndërsa Miami Dolphins pretenduan shtatë lojtarë dhe bënë lëvizje përkatëse në listën e tyre roster.

ESPN-i raportoi se Blue nisi stërvitjet me Cowboys si vrapuesi i dytë pas Javonte Williams, por u dëmtua në shpatull dhe më pas humbi vendin nga Malik Davis. Dallas gjithashtu liroi nga skuadra sulmuesin e zgjedhur në rundin e shtatë të 2025, Phil Mafah, duke lënë Israel Abanikanda si vrapuesin e tretë në renditje.

Demercado kaloi tri vjet të para të karrierës në NFL me Arizona Cardinals para se të nënshkruante një kontratë njëvjeçare me Kansas City Chiefs në mars. Kansas City njëkohësisht bleu Kenneth Walker III nga Seattle, një lëvizje që e bëri Demercado më pak të domosdoshëm për planet e tyre. Në 40 ndeshje të karrierës ai ka regjistruar 126 kapje për 819 jardë dhe tri touchdown; në sezonin 2025 përfundoi me një maksimum karriere prej 312 jardësh në 13 ndeshje dhe ka shërbyer edhe si rikthyes goditjesh, mesatarisht 28.7 jardë në tre rikthime.

Me Javonte Williams si titullar të besueshëm (1,201 jardë dhe 11 touchdown në sezonin e fundit), shtimi i Demercado i jep Cowboys më shumë thellësi dhe fleksibilitet në repartin e vrapuesve teksa skuadra synon të konsolidohet si një nga pretendentet kryesore të NFC-së; këtë analizë e konfirmon edhe Bleacher Report.

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