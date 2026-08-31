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Kosova

​Kuçi demanton propagandën serbe: Kërkimi i të zhdukurve nuk është politizim, por zbardhje e krimit

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Eksperti i çështjeve të sigurisë, Gurakuç Kuçi, ka reaguar lidhur me kërkesat e familjeve të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë për zbardhjen e fatit të të afërmve të tyre dhe hapjen e arkivave që mund të përmbajnë informacione për personat e pagjetur.

Në një reagim të tij, Kuçi ka thënë se kërkimi i personave të zhdukur nuk duhet të konsiderohet si proces politik, por si përpjekje për zbardhjen e krimeve të kryera gjatë luftës.

“Kërkimi i të zhdukurve nuk është politizim. Është zbardhje e krimit”, ka shkruar Kuçi.

Sipas tij, ndërsa familjarët dhe organizatat ndërkombëtare kërkojnë hapjen e varrezave masive dhe zbardhjen e fatit të më shumë se 1,500 personave ende të zhdukur nga lufta në Kosovë, nga Beogradi vjen një narrativë tjetër.

Kuçi thotë se e ashtuquajtura Zyrë serbe për Kosovën e cilëson këtë proces si “keqpërdorim politik”, ndërsa, sipas tij, figura politike serbe e lidhin zbardhjen e fatit të të zhdukurve me përpjekjet për të rrëzuar atë që e cilësojnë si “mitin për agresionin serb”.

“Nuk është thjesht kundërshtim ndaj institucioneve të Kosovës. Është një përpjekje e kalkuluar për të relativizuar përgjegjësinë e shtetit serb. Është tentativë për të ndryshuar mënyrën se si interpretohet lufta e viteve ’90”, ka deklaruar ai.

Eksperti i sigurisë ka theksuar se zbulimi i mbetjeve mortore, ekzaminimet forenzike dhe dokumentimi i viktimave nuk mund të cilësohen si propagandë.

“Propagandë është përpjekja për t’i përdorur këto zbulime për të rishkruar të vërtetën e historisë”, ka shkruar Kuçi në Facebook, duke iu referuar edhe zbulimeve të fundit të mbetjeve mortore në zonën e Zubin Potokut.

Në fund, Kuçi ka ngritur pyetjen nëse mund të ketë pajtim pa u zbardhur fati i personit të fundit të zhdukur dhe pa u pranuar përgjegjësia për krimet e kryera.

“A mund të ketë pajtim pa u gjetur trupi i fundit dhe pa u pranuar faji?”, ka shkruar ai mes tjerash.

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