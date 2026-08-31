FUTBOLL – Messi tërhiqet nga kombëtarja e Argjentinës në moshën 39-vjeçare
ARGJENTINË, 31 gusht /ATSH-DPA/- Lionel Messi ka njoftuar tërheqjen e menjëhershme nga kombëtarja e Argjentinës, duke i dhënë fund një karriere 21-vjeçare me ekipin përfaqësues.
39-vjeçari luajti ndeshjen e fundit me Argjentinën në finalen e Kupës së Botës muajin e kaluar, ku kombëtarja e tij u mund 1-0 nga Spanja.
Në një mesazh në Instagram, Messi tha se vendimi për t’u larguar nga kombëtarja ishte i dhimbshëm, dhe se kishte ardhur koha për t’u tërhequr.
“Kam dhënë gjithçka që kisha dhe nuk kam më çfarë të jap. Ka gjithashtu shumë lojtarë të rinj të talentuar që meritojnë të jenë këtu”, u shpreh ai.
Messi debutoi me kombëtaren e Argjentinës në moshën 18-vjeçare dhe gjatë karrierës së tij zhvilloi 207 ndeshje, duke shënuar 125 gola.
Momenti më i madh i karrierës së tij me kombëtaren ishte në vitin 2022, kur udhëhoqi Argjentinën drejt fitores së Kupës së Botës në Katar.
Ai fitoi gjithashtu “Kupën e Amerikës” në vitet 2021 dhe 2024.
Në mesazhin e lamtumirës, Messi falënderoi tifozët, familjen, shokët e ekipit dhe trajnerët, duke thënë se tani do ta mbështesë Argjentinën si tifoz.
“Do të më mungojë shumë të dëgjoj tifozët nga fusha. Tani do të jem njëri prej jush, duke bërë tifo dhe mbështetur ekipin nga jashtë”, tha Messi. /
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.