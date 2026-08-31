Miley Cyrus nis një epokë të re? Këngëtarja heq mbiemrin nga rrjetet sociale
Miley Cyrus ka surprizuar fansat pasi hoqi mbiemrin “Cyrus” nga emri i saj në rrjetet sociale dhe tashmë po prezantohet thjesht si “Miley”.
Këngëtarja 33-vjeçare nuk ka dhënë ende një shpjegim për këtë ndryshim, por publikoi dy fotografi të reja me tone të kuqe dhe të zeza në Instagram, duke e shoqëruar njërën prej tyre vetëm me fjalën “MILEY”.
Ky ndryshim vjen menjëherë pasi Cyrus nënshkroi me Atlantic Records muajin e kaluar, duke nisur kështu një kapitull të ri në karrierën e saj muzikore.
Ndërkohë, artistja pritet të publikojë albumin e saj të dhjetë, por ende nuk ka bërë të ditur datën e publikimit. Ajo ka zbuluar vetëm se albumi i ri do të jetë një “histori dashurie” dhe do të pasqyrojë një periudhë të rëndësishme të jetës së saj.
“Ky album është një histori dashurie, por historitë e dashurisë nuk janë kurrë njëdimensionale. Ato kanë gjithmonë shtresa”, është shprehur Cyrus.
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