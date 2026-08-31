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NFL

Cowboys lirojnë Joe Milton III; Sam Howell pritet të jetë zëvendësuesi i Dak Prescott

· 2 min lexim

Dallas Cowboys njoftuan largimin nga lista të quarterback-ut Joe Milton III, pas vendimit për të pranuar me waiver running back-un Emari Demercado nga Kansas City Chiefs. Klubi bëri këtë ndryshim të papritur për t’i bërë vend ndryshimit në formacion.

Siç raporton nfl, Milton kishte pasur paraqitje të shquara në presezon, duke hedhur 271 jardë dhe dy touchdown në tre paraqitje, dhe duke treguar forcën e dorës dhe saktesinë e pasimeve. Megjithatë, pas ardhjes së Demercado, drejtuesit e ekipit vendosën ta largojnë atë, duke krijuar mundësi të reja në rendin e quarterback-ëve rezervë.

Milton, zgjedhje e raundit të gjashtë nga Universiteti i Tennessee-t për në draftin e 2024, pritet tërheqë interes nga skuadrat tjera në listën e waiver-ave. Me largimin e tij, Sam Howell shfaqet si kandidati kryesor për të mbajtur rolin e zëvendësuesit të Dak Prescott në listën aktive të Cowboys.

Sipas nfl, koha kur u krye ky lëvizje—pas finalizimit të listave dhe pas procesit të waiver-ave—mund të lehtësojë mundësinë që Dallas ta rikthejë Milton në një formë të mëvonshme, si në formacionin praktik ashtu edhe në ndonjë lloj marrëveshjeje tjetër me skuadrat e tjera.

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