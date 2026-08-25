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Little League World Series 2026: Rezultatet e së martës, tabelat dhe momentet kryesore

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Në Williamsport, faza e poshtme e tabelës së Little League World Series 2026 vijoi të martën, me ndeshjet që përcaktuan katër ekipe që mbeten në garë dhe katër që shkëputen nga turneu.

Sipas Bleacher Report, Japonia mposhti Meksikën 3-1 falë një paraqitjeje të fortë të pitcher-it Tensei Yazawa. Yazawa hodhi pesë inning, lejoi vetëm katër goditje, dy ecje dhe një pikë, teksa regjistroi shtatë strikeout; Ryosuke Takaoka shënoi dy RBI për Japoninë, ndërsa Rafael Mesina realizoi RBI-n e vetëm për Meksikën. Japonia pritet të përballet me fituesin e ndeshjes Kanada–Asia-Pacific.

Orari i ndeshjeve të tjera për ditën përfshinte Northwest vs Southeast (15:00 ET), Kanada vs Asia-Pacific (17:00 ET) dhe Great Lakes vs Metro (19:00 ET). Fituesit e këtyre përballjeve do të përcaktojnë se cilët skuadra do të avancojnë në raundet e ardhshme eliminuese.

Përmbledhtazi, rezultatet e së martës ngushtuan tabelën dhe vendosën sfidat e rradhës në fazën eliminatore; Sipas Bleacher Report, vëmendja tani është tek ndeshjet që do të përcaktojnë rivalët në raundet e mëtejshme.

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