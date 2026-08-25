Ndahet nga jeta Dolly Parton
Legjenda e muzikës country Dolly Parton ka ndërruar jetë në moshën 80-vjeçare.
Lajmin e trishtë e bëri të ditur të martën nipi i saj dhe ish-kreu i sigurisë së saj prej më shumë se dy dekadash, Bryan Seaver, përmes një videoje të publikuar në Instagram. Edhe ekipi i publicitetit të këngëtares konfirmoi më pas vdekjen e saj.
Parton, e lindur më 19 janar 1946 në Tennessee, ishte një prej figurave më të mëdha të muzikës amerikane, me një karrierë që zgjati rreth shtatë dekada. Ajo la pas një katalog të jashtëzakonshëm këngësh, mes tyre “Jolene”, “9 to 5”, “I Will Always Love You” dhe “Coat of Many Colors”.
Gjatë karrierës së saj, Parton fitoi 11 çmime Grammy, mori një Oscar nderi në vitin 2025, si dhe u nderua me shumë prej vlerësimeve më prestigjioze të artit dhe kulturës amerikane.
Përveç muzikës, ajo u bë e njohur edhe si aktore, duke spikatur në filma si “9 to 5”, “The Best Little Whorehouse in Texas” dhe “Steel Magnolias”.
Vdekja e saj vjen pas një periudhe të vështirë shëndetësore. Në muajt e fundit, Parton kishte anuluar disa angazhime dhe kishte dhënë përditësime për gjendjen e saj, duke thënë se po trajtohej dhe se po përmirësohej.
Nipi i saj, Bryan Seaver, tha se Parton i kishte shprehur dëshirën që, pas një jete të gjatë të mbushur me skenë, muzikë dhe kostume me diamantë, të pushonte në një shtrat të rehatshëm prej pambuku.
Në mesazhin e tij prekës, Seaver theksoi se Parton kishte “hapur dyer për breza të tërë këngëtarësh, kompozitorësh, muzikantësh dhe ëndërrimtarësh” në mbarë botën.
Dolly Parton ishte gjithashtu e njohur për përkushtimin e saj ndaj bamirësisë. Përmes Imagination Library, iniciativa e saj ka shpërndarë më shumë se 318 milionë libra për fëmijë që nga themelimi në vitin 1995.
Ajo nuk pati fëmijë me bashkëshortin e saj, Carl Dean, i cili ndërroi jetë në mars 2025, por la pas një trashëgimi të jashtëzakonshme artistike dhe miliona fansa në mbarë botën.
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