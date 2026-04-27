Locatelli: Më vjen keq për Modric, nga tani deri në fund duhet t’i fitojmë të gjitha
Manuel Locatelli, kapiteni i Juventusit, foli në DAZN pas barazimit 0-0 ndaj Milanit: “E prisnim, sepse e dimë si i përgatit ndeshjet Milani. Mund ta qarkullonim topin më shpejt, por kemi barazuar dhe tani duhet të shohim përpara, te ndeshjet e radhës.
Më vjen keq që një kampion si Modric doli nga loja; shpresoj të jetë vetëm një goditje dhe të rikuperohet shpejt për kampionin që është. Nga tani deri në fund duhet t’i fitojmë të gjitha ndeshjet, për të qenë brenda zonës Champions”.
Luftoi si luan, duke bërë një ndeshje jo vetëm si “regjisor”, por pothuajse si mesfushor mbrojtës. Luka Modric doli nga fusha pasi mori një goditje të fortë me kokë nga Locatelli, i mbështetur nga një fizioterapist dhe përgjegjësi mjekësor Stefano Mazzoni.
