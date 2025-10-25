Loja në prapaskenë/ Çfarë po negociohet për fatin e Belinda Ballukut
A e ka lëshuar Rama zv/kryeministren duke vënë si kusht hetimin e saj në gjendje të lirë?
Kjo fundjavë regjistroi efektin e një bombe me lajmin e dhënë nga disa reporterë pranë SPAK, se numri 2 i qeverisë, Belinda Balluku, do të paraqitet të hënën para prkurorisë së posaçme, ku duhet të shoqërohet me avokat për shkak se mund të merret e pandehur.
Hipoteza se njeriu më i rëndësishën në qeveri pas kryeministrit, ajo që kontrollon mbi 70 % të buxhetit dhe që ka të emëruar ministra ekskluzivisht të saj mund të bjerë u paraqit në mënyrë shumë të çuditshme nga mediat e pushtetit. Ato nuk dhanë asnjë lajm për fletëthirrjen e SPAK vetëm pasqyruan një video postim të Ballukut nga Zvicra, sikur donin të jepnin mesazhin se gjithçka vijonte normalisht. A mos përkthehej kjo si një shenjë se Rama ende s’kishte vendosur ta dorëzonte Belën?
Edhe më e madhe bëhet kurreshtja po të vërehet me kujdes se SPAK nuk e publikoi vetë lajmin, por ai u dha nga një gazetare profesioniste, që nuk është përgënjeshtruar kurrë, sa herë ka raportuar për burimet e cituara brenda kësaj godine. Klodiana Lala tha se prokurori Dritan Prençi e ka nisur tashmë fletëthirrjen për Ballukun.
Kur SPAK-ut iu dhesh të prononcohej për daljen e lajmit, institucioni nxori një deklaratë hemafrodite kur as e mohonte as e pohonte atë.
Po pse ky mister? Pse lajmi u la në gojën e gazetarëve dhe nuk u pohua zyrtarisht, si në raste të tjera? A mos do të thoshte kjo se vendimi për marrjen të pandehur të Ballukut nuk ishte përfundimtar? A mos vallë për fatin e zv/kryeministres po negociohej ende dhe pikërisht për këtë arsye mediat proqeveritare nuk e jepnin lajmin dhe SPAK nuk e zyrtarizonte atë? A mos vallë siç ka ndodhur edhe në raste të tjera vendimi mund të grisjej apo të shtyhej për më vonë?
Gjatë të pretmtes dhe të shtunës paradite u përfol në qarqet gazetareske, një version i pa konfirmuar, se Edi Rama e ka marrë vetë në telefon prokurorin Prençi, nga celulari i një ish ministri të afërt me SPAK, për ti bërë atij presion. Idenë e presionit e përforcoi edhe shefi i grupit parlamentar të PD, Gaz Bardhi, i cili dukej sikur përcillte ndonjë informacion të dalë nga brenda prokurorisë së posaçme: “…burime të mirëinformuara, bëjnë me dije se prokurori i posaçëm z. Dritan Premçi është nën presion nga brenda SPAK, nga nivelet më të larta të pushtetit, nga segmete të caktuara mediatike apo nga eksponentë të krimit të organizuar”, deklaroi ai dhe më pas shtoi: “A është e vërtetë se për këtë shkak prokurori i posaçëm z. Dritan Premçi ka patur ndërhyrje të drejtpërdrejta nga Kryeministri Edi Rama për të anulluar thirrjen e Belinda Ballukut, duke e informuar prokurorin se ajo nuk do të paraqitet në SPAK javën e ardhshme”?
Pra të gjitha këto fakte lënë pezull dyshimin se ende për fatin e Belinda Ballukut po negociohet dhe se lajmi se ajo do të paraqitet të hënën pranë Prokurorisë së Pocaçme për tu marrë e pandehur nuk është 100% i konfirmuar.
Nga ana tjetër, burime shumë pranë kupolës së pushtetit pohojnë-, pa dhënë ndonjë provë të sigurtë për këtë- se nga njëra anë Edi Rama ka marrë njoftim për atë që pritet ti ndodhë Ballukut madje se se ai ka pranuar marrjen e saj të pandehur, duke shikuar edhe mundësinë e largimit të saj nga qeveria, me kushtin e vetëm që të ruhet prezumimi i pafajësisë dhe asaj mos i rezervohet fati i Veliaj, Beqes, apo Kokës. Kjo do të garantonte ndjekjen e saj në gjendje të lirë dhe do ta lehtësonte mazhorancën politikisht nga pesha e rëndë e votimit për heqjen e imunitetit të numrit 2 të qeverisë.
Këtë version duket sikur e mbështeste edhe qëndrimi i kryeministrit në një intervistë për Deutche Welle, pjesa për Ballukun e së cilës u publikua para kohe nga radioja gjermane. “…siç e kam thënë, ne kemi punën tonë, drejtësia ka punën e vet. Deri kur çështje të caktuara të marrin formën e tyre të prerë, të gjithë njerëzit janë të pafajshëm dhe janë të padënueshëm nga gjykata popullore e politikës dhe medieve që i shërbejnë politikës”, tha kryeministri duke nënvizuar nocionin e prezumimit të pafajësisë.
A do të përdoret ky nocion për të lehtësuar, për momentin, pozitën e Ballukut, apo ajo do të merret e pandehur javën e ardhshme? Ndonëse ka dëshmitarë të shumtë që pretendojnë se e kanë parë me sy fletëthirrjen e SPAK-ut dhe kërkesën për të qenë e shoqëruar me avokat, asgjë nuk është e sigurtë. Ka shumë shenja që tregojnë se negociatat janë në proces dhe askush nuk mund të vërë bast përpara mëngjesit të së hënës.