Lojërat Olimpike 2028/ Hiqen kufizimet për atletët bjellorusë, por jo për ata rusë
Komiteti Olimpik Rus shprehu “zhgënjim” për konfirmimin nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC) për kufizimet ndaj ekipit rus në Lojërat e Los Anxhelosit 2028, i cili sot hoqi kufizimet e vendosura për atletët bjellorusë.
“Jemi të zhgënjyer që Komisioni Ligjor i IOC-së nuk arriti në një vendim për çështjen e Komitetit Olimpik Rus dhe e ka shtyrë atë përsëri”, tha Mikhail Degtyarev, Ministër i Sportit dhe President i Komitetit Olimpik Rus, i cituar nga agjencia e lajmeve Tass.
Megjithatë, Degtyarev shprehu kënaqësi me vendimin në lidhje me atletët bjellorusë, duke shpresuar se ky “do të hapë rrugën për një vendim të ngjashëm për lëvizjen olimpike ruse”. “Ministria e Sportit dhe Komiteti Olimpik Rus do të vazhdojnë punën e tyre të fuqishme diplomatike dhe ligjore për të ri integruar të gjithë atletët rusë”, këmbënguli ministri dhe presidenti i komitetit kombëtar.
Ndalimi për atletët rusë dhe bjellorusë ka qenë në fuqi që nga viti 2022, pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Bordi Ekzekutiv i IOC-së lëshoi sot një deklaratë duke deklaruar se “nuk rekomandon më asnjë kufizim në pjesëmarrjen e atletëve bjellorusë, përfshirë ekipet”. Në Lojërat Olimpike të Parisit 2024 dhe Lojërat Olimpike Milano-Cortina 2026, bjellorusët garuan së bashku me rusët si “atletë individualë neutralë”, pa ngjyrat e tyre kombëtare dhe në numër të reduktuar.
