Lojërave Olimpike u kërkohet të heqin dorë nga planet e raportuara të testimit të gjinisë për atletet femra
Udhëheqësit globalë të sportit arritën konsensus mbi një sërë kriteresh të reja të përshtatshmërisë për atletët transgjinorë në shkurt.
Më shumë se 80 grupe për të drejtat e njeriut dhe avokimin e sportit i kanë bërë thirrje Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që të braktisë planet e raportuara për të futur testimin universal gjenetik të seksit për atletet femra dhe të vendosë një ndalim të përgjithshëm për garueset transgjinore dhe interseksuale.
Një deklaratë e përbashkët nga Aleanca për Sport dhe të Drejta (SRA), ILGA World, Humans of Sport dhe dhjetëra grupe të tjera paralajmëruan se masat që thuhet se do të rekomandohen nga Grupi Punues i IOC-së për Mbrojtjen e Kategorisë Femërore do të pengonin barazinë gjinore në sport.
“Burime të shumta kanë thënë se grupi e ka këshilluar IOC-në që t’u kërkojë të gjitha atleteve femra dhe femra t’i nënshtrohen verifikimit gjenetik të seksit dhe t’u ndalojë atleteve transgjinore dhe interseksuale të garojnë në ngjarjet e grave. IOC nuk i ka konfirmuar publikisht rekomandimet”, thuhet në deklaratë.
IOC tha në një deklaratë për Reuters të mërkurën se nuk janë marrë vendime.
“Grupi punues për mbrojtjen e kategorisë femërore po vazhdon diskutimet e tij mbi këtë temë dhe ende nuk janë marrë vendime”, tha zëdhënësi i IOC-së. “Informacione të mëtejshme do të ofrohen në kohën e duhur.”
IOC-ja ndërpreu testimin universal të seksit pas Lojërave Olimpike të Atlantës në vitin 1996.
Ka kohë që nuk pranon të zbatojë ndonjë rregull universal mbi pjesëmarrjen transgjinore në Lojërat Olimpike dhe në vitin 2021 u dha udhëzime federatave ndërkombëtare që të hartojnë udhëzimet e tyre.
Disa federata të mëdha, duke përfshirë atletikën, notin dhe bashkimin e regbit, që atëherë i kanë ndaluar atletët që kanë kaluar pubertetin mashkullor të garojnë në klasën e grave.
Drejtoresha ekzekutive e SRA-së, Andrea Florence, tha se testimi i seksit dhe një politikë ndalimi e përgjithshme do të ishin një “gërryerje katastrofike e të drejtave dhe sigurisë së grave”.
“Policia dhe përjashtimi gjinor dëmton të gjitha gratë dhe vajzat dhe minon vetë dinjitetin dhe drejtësinë që IOC pretendon të mbështesë”, shtoi ajo.
Jon Pike, një akademik anglez në fushën e filozofisë së sportit dhe avokat për mbrojtjen e kategorisë femërore, tha se letra ishte “qesharake, e dëshpëruar dhe budallallëk”.
“[Grupi i punës] nuk do të propozojë fare ndalim, por propozon përjashtimin e meshkujve nga kategoria femërore”, shkroi Pike në platformën e mediave sociale X.
“Kjo [letër] ishte e parashikueshme dhe, në një farë mënyre, është inkurajuese. Asgjë nuk është fikse, por unë jam optimiste për shkak të pesimizmit të këtij grupi.”
Organet ndërkombëtare, përfshirë Komisionerin e Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut, UN Women dhe Shoqatën Botërore Mjekësore, kanë dënuar testimin seksual dhe ndërhyrjet e lidhura me të si diskriminuese dhe të dëmshme.
Ai “shkel privatësinë e grave dhe vajzave” dhe i ekspozon atletët fëmijë ndaj rreziqeve të mbrojtjes, tha Payoshni Mitra, drejtoreshë ekzekutive e Humans of Sport.
Avokatët gjithashtu argumentuan se ndalimi i atletëve transgjinorë dhe interseksualë injoron barrierat me të cilat përballen këta atletë, duke përfshirë ngacmimin, aksesin e kufizuar në sport dhe disavantazhe të tjera strukturore.
“Sporti duhet të jetë një vend përkatësie”, tha Drejtoresha Ekzekutive e ILGA World, Julia Ehrt.
Grupet thanë se propozimet e raportuara bien ndesh me Kornizën e vetë IOC-së mbi Drejtësinë, Përfshirjen dhe Mosdiskriminimin, dokumentin udhëzues që ia ngarkon federatave përgjegjësinë për të përcaktuar rregullat e tyre.
“Shpresoj që propozimet të bien ndesh me dokumentin e Kornizës së vitit 2021, sepse kjo është një nga deklaratat më konfuze – për ta thënë me mirësjellje – të politikave që kam lexuar ndonjëherë”, shtoi Profesor Pike.
“Ai pretendonte, mund ta kujtoni, se nuk kishte ‘asnjë avantazh të supozuar’ të meshkujve mbi femrat [në sport].”
Atletika Botërore është ndër organizatat sportive që kanë miratuar tashmë testimin e gjinisë, duke futur një test të vetëm të gjenit SRY (përcaktues i seksit, Rajoni Y) të marrë nga një tampon në faqe për të gjitha atletet femra përpara Kampionatit Botëror të vitit të kaluar në Tokio.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.