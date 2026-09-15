LONDËR – BM-ja i ofron Arabisë Saudite mbrojtje ajrore mes sulmeve të rebelëve Houthi
LONDËR, 15 shtator /ATSH-DPA/- Britania e Madhe po i ofron Arabisë Saudite mbështetje për mbrojtjen ajrore, në kuadër të partneritetit strategjik mes dy vendeve, bëri të ditur ministri britanik i Energjisë, Martin McCluskey.
Ministri nuk pranoi të komentojë nëse Londra po ndihmon edhe në kundërsulmet ndaj rebelëve Houthi në Jemen, të mbështetur nga Irani.
Deklarata e tij vjen pas raportimeve se kryeministri britanik, Andy Burnham po shqyrton kërkesat e Riadit për mbështetje të mëtejshme ushtarake, me qëllim përballimin e sulmeve të rebelëve Houthi.
Tubacioni i naftës dhe shqetësimet për çmimet
Sulmet e fundit, kanë shkaktuar shqetësime për infrastrukturën energjetike të Arabisë Saudite, përfshirë mbylljen e përkohshme të një tubacioni nafte 1,200 kilometra të gjatë, i cili lidh lindjen me perëndimin e vendit.
Ky tubacion mundëson transportimin e naftës së papërpunuar saudite drejt porteve të eksportit, duke shmangur Ngushticën e Hormuzit.
Mbyllja e tij ka ngritur frikën për ndikimin e mundshëm në çmimet globale të naftës.
Autoritetet saudite konfirmuan se tubacioni u mbyll përkohësisht, pas një sulmi më 11 shtator, por nuk kanë dhënë ende informacion se sa do të zgjasë ndërprerja.
Reagimi i qeverisë britanike
McCluskey tha se Britania e Madhe dënon fuqimisht rifillimin e konfliktit nga rebelët Houthi në Jemen dhe sulmet e tyre ndaj Arabisë Saudite, veçanërisht ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike. /
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