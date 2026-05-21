Maqedonia

LSDM: Edhe 10 ditë deri në afatin e fundit për reformat që Mickoski nuk do t’i përmbushë

· 2 min lexim

Nga LSDM thonë se edhe 10 ditë deri në afatin e fundit për reformat që Mickoski nuk do t’i përmbushë.

“Qeveria mburret me paratë që marrin të gjithë kandidatët në Ballkan përveç Serbisë, por nuk thotë se sa para kemi humbur.BE-ja lëshoi vetëm 65.7 milionë euro për Maqedoninë, dhe shuma totale që duhej të tërhiqej vetëm për periudhën qershor 2025 – dhjetor 2025 është 134 milionë euro.

Qeveria hesht për pyetjen kyçe se sa para humbi Maqedonia sepse nuk vazhdoi rrugën e saj evropiane?

Kanë mbetur vetëm 10 ditë deri në afatin që vetë Hristijan Mickoski vendosi për përmbushjen e reformave dhe detyrimeve evropiane.

10 ditë deri në një premtim tjetër të paplotësuar nga Mickoski. Pa ndryshime në Kushtetutë dhe përfshirjen e pakicave, nuk ka vazhdim të integrimit në BE, nuk ka lëvizje nga bllokimi. Pa këtë, nuk ka hapje të fazës tjetër të negociatave. Pra, nuk ka asgjë.

Vetë Mickoski pretendoi se kishte shumicë absolute, ai vetë e shfuqizoi Qeverinë Teknike pa konsensus.

Tani le të mos kërkojë alibi te LSDM-ja. Ne nuk do të jemi alibia e tij për dështimin në përmbushjen e reformave dhe premtimeve të tij”, akuzojnë nga LSDM./Telegrafi/

