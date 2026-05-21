FOTO / Seanca për “Sterilizimin”, Beqaj për herë të parë jashtë ‘kafazit’ në gjyq
Për herë të parë që nga arrestimi i tij, Ilir Beqaj, është ulur ditën e sotme në krah të avokatit të tij, jashtë kafazit, në Gjykatën e Posaçme.
Beqaj sot është për procesin e “Sterilizimit”.
Gjykata argumentoi se Beqaj në këtë proces ka masën e sigurisë “detyrim për paraqitje”, se është vetëm një i pandehur dhe se në vijimësinë e procesit nuk është shfaqur ndonjë specifikë që të cenojë sigurinë.
Për shkak të masës së butë ndaj Beqajt tek “Sterilizimi”, as prokurori i çështjes nuk pati kundërshti për nxjerrjen nga kafazi, por i kërkoi gjykatës të mbajë parasysh faktin se masa “arrest në burg” është për një tjetër çështje.
