“Sterilizimi”, Beqaj kërkon pushimin e çështjes dhe interpretim në Kushtetuese “Integrim gradual”, zbulohet letra e Merz për Shqipërinë: Zgjidhje inovative për vendet kandidate 10 interpelanca dhe ndryshime në rregullore, nis Kuvendi Pesë linja të reja ajrore këtë verë, Qeveria e RMV-së paralajmëron zgjerim të rrjetit të fluturimeve Të premten mbahen homazhe për 27-vjetorin e Masakrës së Dubravës
Kosova

Të premten mbahen homazhe për 27-vjetorin e Masakrës së Dubravës

Në Burgun e Dubravës të premten, do të mbahen homazhe përkujtimore në nderim të të vrarëve, të plagosurve dhe të mbijetuarve të Masakrës së Dubravës, e cila ndodhi 27 vjet më parë gjatë periudhës 19-24 maj 1999.

Sipas njoftimit, aktiviteti përkujtimor do të nisë nga ora 11:00, ndërsa hyrja në hapësirat e burgut do të lejohet nga e njëjta kohë.

Organizatorët kanë ftuar ish-të burgosurit, familjarët e viktimave, të mbijetuarit e masakrës, si dhe qytetarët e interesuar që të marrin pjesë në këtë ngjarje përkujtimore.

Po ashtu, ftesë u është bërë edhe mediave për ta përcjellë ceremoninë kushtuar 27-vjetorit të masakrës ndaj të burgosurve shqiptarë nga shteti i Serbisë. /Telegrafi/

