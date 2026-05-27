LSDM: Me Mickoskin nuk ka integrim në BE, në vend që të vazhdojë në një rrugë evropiane ai po na çon në izolim
Vetëm 4 ditë kanë mbetur deri më 1 qershor – afati i fundit i Hristijan Mickoskit për të përmbushur të 10 pikat e Axhendës së Reformave. 4 ditë deri në një premtim tjetër të paplotësuar, thuhet në deklaratën e LSDM-së.
Partia opozitare thotë “4 ditë deri në prova të reja se grupi i krimit të organizuar OBRM-PDUKM po bllokon qëllimisht të ardhmen evropiane të Maqedonisë. Nga 10 pika kyçe, vetëm dy janë zbatuar pjesërisht në dy vjet. Tani, tetë duhej të përfundonin në një muaj. Këto nuk janë reforma, këto janë gënjeshtra. Mickoski nuk po i përmbush reformat sepse nuk dëshiron t’i përmbushë ato. Ai nuk e do BE-në, sepse reformat evropiane sjellin ligj dhe drejtësi. Ai nuk dëshiron një gjyqësor të pavarur, ai nuk dëshiron një Zyrë të Prokurorit Publik Evropian. Kjo është arsyeja pse ai nuk dëshiron të përfshijë pakicat në Kushtetutë, e cila është një çështje evropiane, themelore për të dalë nga një rrugë pa krye. Sepse kjo do të thoshte drejtësi dhe fund të mbrojtjes së tij penale. Në vend që të vazhdojë në një rrugë evropiane, ai po na çon në izolim. Në vend të reformave – gënjeshtra të reja. Edhe 4 ditë janë të mjaftueshme për të parë të vërtetën: Mickoski nuk e do BE-në. Ai dëshiron një qeveri pa kontroll dhe pa përgjegjësi. Qytetarët nuk besojnë më në premtime boshe”, thonë LSDM.
Qëndrimi i partisë është “pas pranimit se gënjyen në fushatën për kthimin e emrit, për Marrëveshjen e Prespës, se gjuha, kultura dhe identiteti kombëtar maqedonas janë të kërcënuara, vjen një pranim tjetër se gënjyen për reformat. Qytetarëve u është e qartë se Mickoski po gënjen për gjithçka, OBRM-PDUKM po gënjen për gjithçka”.
