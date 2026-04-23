LSDM: Nuk janë krijuar kushtet për shfuqizimin e qeverisë teknike
Kushtet për shfuqizimin e qeverisë teknike nuk janë krijuar dhe ajo duhet të mbetet në fuqi thonë nga LSDM.
“Kushtet për shfuqizimin e qeverisë së përkohshme, mekanizmi i vetëm për një lloj kontrolli mbi procesin zgjedhor, nuk janë krijuar dhe ajo duhet të mbetet.
Sistemi gjyqësor është pushtuar plotësisht, kontrolli mbi prokurorinë dhe gjyqësorin është vendosur me prokurorë dhe gjyqtarë të afërt me Mickoskin.
Kryeministri Mickoski ndan publikisht detyrat nga foltorja parlamentare, urdhëron përndjekjen e opozitës me “ndjenjat” e tij.Institucionet janë thellësisht të partizuara. Ministria e Brendshme po përdoret përsëri si në kohën e Gruevskit, dhe me Ligjin e ri për Policinë, ajo është partizuar brutalisht, profesionistët po largohen dhe vetëm ndihmësit e partisë po emërohen.
Qeveria nuk ka pranuar një ligj për “Safe City” për të mbrojtur nga keqpërdorimi i të dhënave të kamerave.
Makineria e Orbanit në 40% të mediave po abuzohet vazhdimisht për fushata të zeza, duke linçuar opozitën dhe disidentët.Për të njëjtat arsye, u prezantua një qeveri e përkohshme. Nuk ka asnjë ndryshim nga koha e Nikola Gruevskit në vitin 2016.Një ligj i miratuar me konsensus duhet të shfuqizohet gjithashtu me konsensus”, thonë nga LSDM./Telegrafi/
