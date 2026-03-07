Lufta me Iranin – zhvillimet live: Trump premton goditje ‘shumë të ashpra’; Irani thotë se nuk do të dorëzohet.
Presidenti Masoud Pezeshkian thotë se Irani nuk do të dorëzohet kurrë, pasi presidenti amerikan Donald Trumpkërkoi “dorëzim pa kushte”, ndërsa Teherani vazhdon të godasë objektiva në Izrael dhe në rajonin e Gjirit me dronë dhe raketa.
Ndërsa lufta e nisur nga SHBA dhe Izraeli hyn në javën e saj të dytë pa shenja ngadalësimi, Trump kërcënon me goditje “shumë të ashpra” ndaj Iranit dhe pretendon se Irani është “dorëzuar” përballë fqinjëve të tij, pasi Pezeshkian deklaroi se forcat iraniane nuk do të godasin vendet e rajonit përveç rastit kur sulmet kundër Iranit nisen nga territori i tyre.
Megjithatë, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) ka paralajmëruar se të gjitha bazat dhe interesat ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit do të konsiderohen “objektiva kryesore” nëse sulmet ndaj Iranit vazhdojnë.
Të paktën 41 persona janë vrarë nga sulmet ajrore dhe tokësore izraelite në qytetin libanez Nabi Chit, në luginën lindore të Bekaa.
Arabia Saudite njofton se ka kapur dhe shkatërruar dy raketa balistike të lëshuara drejt bazës ajrore Prince Sultan, si dhe disa dronë që kishin në shënjestër fushën e naftës Shaybah.
Vizitoni platformën tonë të përditësimit të drejtpërdrejtë për të parë të dhënat më të fundit mbi viktimat në të gjithë rajonin.