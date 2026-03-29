Lufta ndaj Iranit hyn në muajin e dytë, Houthis hapin një front të ri kundër Izraelit
Sulmet nga Jemeni rrisin rrezikun e përshkallëzimit rajonal dhe tronditin tregtinë globale
Konflikti mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit ka hyrë në muajin e dytë, ndërsa situata në Lindjen e Mesme po përshkallëzohet me hapjen e një fronti të ri nga rebelët Houthi në Jemen, duke shtuar frikën për një luftë më të gjerë rajonale.
Grupi jemenas Houthi, i lidhur me Iranin, ka ndërmarrë për herë të parë sulme direkte ndaj Izraelit, duke lëshuar raketa dhe dronë në dy sulme brenda 24 orëve. Ushtria izraelite deklaroi se sulmet u interceptuan, por rebelët paralajmëruan se do të vazhdojnë operacionet në mbështetje të “boshtit të rezistencës” në rajon.
Ky zhvillim shënon një kthesë të rëndësishme në konflikt, pasi Houthis deri më tani kishin qëndruar jashtë përplasjes së drejtpërdrejtë, ndryshe nga roli i tyre gjatë luftës në Gaza, kur sulmet e tyre në Detin e Kuq tronditën një pjesë të madhe të tregtisë globale.
Përfshirja e tyre vjen në një moment kritik, kur Irani ka kufizuar ndjeshëm trafikun në Ngushticën e Hormuzit – një arterie jetike për rreth një të pestën e naftës botërore – duke rritur ndjeshëm tensionet ekonomike dhe gjeopolitike.
Analistët paralajmërojnë se rebelët mund të synojnë edhe bllokimin e ngushticës Bab al-Mandeb, një tjetër pikë strategjike që lidh Detin e Kuq me Oqeanin Indian, duke goditur rëndë rrugët tregtare ndërkombëtare dhe ekonominë globale.
Ndërkohë, sulmet ajrore dhe bombardimet kanë vijuar në disa fronte. Në Iran, autoritetet raportojnë mbi 1,900 viktima që nga fillimi i konfliktit, përfshirë qindra fëmijë, si dhe dëmtime të mëdha në infrastrukturën civile dhe institucionet arsimore.
Në Liban, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 1,100 të vdekur, ndërsa luftimet janë intensifikuar në jug të vendit, ku trupat izraelite po avancojnë drejt lumit Litani në përpjekje për të goditur Hezbollah-un dhe për të krijuar një zonë tampon.
Situata humanitare po përkeqësohet me shpejtësi. Sipas raportimeve nga terreni, civilët po mbajnë barrën më të madhe të luftës, ndërsa mijëra familje janë zhvendosur dhe jetojnë në kushte të vështira.
Nga ana tjetër, përpjekjet diplomatike vazhdojnë, por pa rezultate konkrete. Administrata amerikane ka sinjalizuar se operacionet ushtarake mund të përfundojnë brenda disa javësh, ndërsa emisari amerikan Steve Witkoff ka deklaruar se ekziston një plan me 15 pika për zgjidhjen e krizës.
Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar sulme të reja ndaj infrastrukturës energjetike iraniane nëse Teherani nuk hap plotësisht Ngushticën e Hormuzit, por njëkohësisht ka shtyrë afatin për një përgjigje, duke lënë hapur derën për negociata.
Në këtë sfond të tensionuar, Pakistani është shfaqur si ndërmjetës i mundshëm, duke zhvilluar kontakte me Iranin dhe fuqitë rajonale për të ulur tensionet dhe për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm.
Zhvillimet e fundit tregojnë se konflikti po hyn në një fazë edhe më të rrezikshme, ku përfshirja e aktorëve të rinj dhe goditja e rrugëve kryesore tregtare mund të ketë pasoja të gjera për sigurinë globale dhe ekonominë botërore.
