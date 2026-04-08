08 Apr 2026
Nënshkruhen marrëveshjet për projektin “Korpusi i Institucioneve të Pavarura” Mbi 100 sportistë pjesëmarrës në turneun kombëtar për personat me aftësi të kufizuara intelektuale Duka në ceremoninë përmbyllëse të “AF Triumph Cup Events”, festën e futbollit për të rinjtë Luftëtari shkarkon Bledar Devollin pas humbjes me Besën, zgjedh Neritan Novin trajner të ri Neuer “X- factor”, portieri shkëlqen edhe një herë në “Bernabeu”: 40 vjeç, por jam ende këtu!
Sporti

Luftëtari shkarkon Bledar Devollin pas humbjes me Besën, zgjedh Neritan Novin trajner të ri

Ndryshime në Gjirokastër, ku situata nuk është aspak e mirë. Pas humbjes në shtëpi me Besën, me rezultatin 2-3, drejtuesit e klubit gjirokastrit kanë vendosur të shkarkojnë trajnerin Bledar Devolli.

Trajneri i ri i Luftëtarit është zgjedhur Neritan Novi, një tjetër ish-futbollist gjirokastrit. Objektivi i mbijetesës në Kategorinë e Parë është shumë i vështirë për skuadrën jugore, që mban vendin e fundit aktualisht, me 22 pikë dhe me rivalët të larguar tashmë në 3 dhe 4 pikë.

Novi do të debutojë në stolin gjirokastrit në fundjavë, në transfertën me Ilirinë. Ai ka marrë përsipër një detyrë shumë të vështirë në një moment delikat.

Bledar Devolli e mori drejtimin e Luftëtarit gjatë sezonit, duke zëvendësuar vlonjatin Besmir Shabani. Megjithatë, ai nuk ia doli ta nxirrte skuadrën nga zona e ftohtë e renditjes.

