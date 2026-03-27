EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
BTC $66,049 ▼ -4.03% ETH $1,986 ▼ -3.77% XRP $1.3249 ▼ -2.73% SOL $82.7700 ▼ -4.52%
S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 101.18 ▲7.09 % ARI 4,521 ▲2.55 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 101.18 ▲7.09 % ARI 4,521 ▲2.55 %
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
27 Mar 2026
Luis Hasa ndryshon kombëtare: largohet nga Italia dhe zgjedh Shqipërinë

Luis Hasa nuk do ta veshë më fanellën e Italisë. Mesfushori i ri, i cili kaloi nëpër sistemin e të rinjve të Juventusit dhe tani është në pronësi të Napolit, por i huazuar te Carrarese, ka vendosur të ndërrojë ekip kombëtar dhe të luajë zyrtarisht për Shqipërinë.

Vendimi u mor pak kohë më parë dhe u njoftua në platformën e FIFA-s për ndryshimet në federatë. Lojtari i lindur në vitin 2004 kishte veshur disa herë fanellën e “të kaltërve”, duke iu përgjigjur thirrjeve nga U-18 e tutje, deri te U-21, me të cilët luajti ndeshjet e tij të fundit (tre miqësore) në vitin 2024 nën drejtimin e trajnerit Carmine Nunziata.

Tani, pra, Hasa ka zgjedhur të ndryshojë dhe të fillojë të luajë për Shqipërinë, e cila që tani e tutje do të jetë në gjendje të mbështetet te mesfushori i ri.

Vendimi i Hasës për të ndryshuar ekipin kombëtar u bë i mundur nga fakti se mesfushori, megjithëse ka luajtur disa ndeshje me ekipet kombëtare të të rinjve italianë, përfshirë edhe U-21, në fakt nuk ka luajtur kurrë ndonjë ndeshje zyrtare (të gjitha ishin miqësore) me ekipin e Italisë U-21.

Ish-lojtari i Juventusit, pavarësisht se ka lindur në Itali, është bir i prindërve shqiptarë, dhe për këtë arsye ka zgjedhur të kthehet për të veshur fanellën e Shqipërisë. Dhe për të, në fakt do të ishte një rikthim, pasi disa vite më parë, Hasa u stërvit me ekipin kombëtar të Shqipërisë U15, por nuk bëri kurrë debutimin e tij zyrtar. Tani, Shqipëria e ka thirrur përsëri, por këtë herë në ekipin e parë.

