🌦️
Tiranë 15°C · Rrebesh i lehtë 13 May 2026
S&P 500 7,444 ▲0.58%
DOW 49,669 ▼0.18%
NASDAQ 26,380 ▲1.12%
NAFTA 101.52 ▼0.65%
ARI 4,699 ▲0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $79,532 ▼ -1.25% ETH $2,259 ▼ -0.84% XRP $1.4297 ▼ -0.34% SOL $90.9100 ▼ -3.86%
S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,669 ▼0.18 % NASDAQ 26,380 ▲1.12 % NAFTA 101.52 ▼0.65 % ARI 4,699 ▲0.26 % S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,669 ▼0.18 % NASDAQ 26,380 ▲1.12 % NAFTA 101.52 ▼0.65 % ARI 4,699 ▲0.26 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Tranzicion pa prag apo demokraci me prag? Thaçi për zgjedhjet e 7 qershorit: Në listat e partive ka kandidatë me aktakuza Murtaja e bagëtive në 2025, qeveria jep mbi 53 mln lekë dëmshpërblim për fermerët Dy ushtarakët shqiptarë fitojnë konkursin e Gardës Kombëtare të New Jersey-t në SHBA Qeveria miraton ndryshimet në rregulloren e Gardës së Republikës, ndalohet angazhimi politik
Menu
Kronika

Lulzim Berisha dhe Durim Bami transferohen në burgun e sigurisë së lartë në Peqin

· 2 min lexim

Lulzim Berisha dhe Durim Bami, dy të paraburgosur, njëri në Durrës dhe tjetri në Fushë Krujë, që nga kjo e mërkurë janë transferuar në Burgun e Sigurisë së Lartë në Peqin.

Sipas burimeve, lëvizja e tyre është kryer për arsye sigurie, pas informacioneve konfidenciale se të paraburgosurit mund të kishin akses ose të përdornin telefona celularë dhe sende të tjera të ndaluara brenda qelive.

Për këtë arsye, me urdhër të drejtuesve të burgjeve, është vendosur transferimi i tyre në një institucion me masa më të forta sigurie, ku kontrolli dhe mbikëqyrja janë më të rrepta.

Transferimi i Durim Bamit vjen vetëm pak javë pasi Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kishte pranuar kërkesën e tij për t’u zhvendosur nga burgu 313 në Tiranë drejt atij të Fushë-Krujës.

Bami e kishte kërkuar këtë ndryshim pas ekstradimit nga Dubai në fund të shkurtit, duke argumentuar se në burgun 313, por edhe në institucionet e Peqinit dhe Reçit, ndodheshin persona që sipas tij përbënin rrezik për jetën e tij.

Në kërkesën e depozituar nga avokati i tij, Ilir Murati, thuhej se burgu i Fushë-Krujës ishte alternativa më e përshtatshme, duke u përmendur edhe gjendja shëndetësore jo e mirë dhe stresi i vazhdueshëm që, sipas mbrojtjes, ai përjetonte për shkak të pranisë së personave të arrestuar për vrasje dhe përfshirje në grupe kriminale.

Kujtojmë që gjatë javëve të fundit, strukturat operacionale të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve kanë zhvilluar një sërë kontrollesh në të gjithë sistemin penitenciar në vend.

Gjatë këtyre kontrolleve janë zbuluar sende të ndaluara, që nga mjete të improvizuara prerëse deri te telefona celularë dhe orë inteligjente, të cilat dyshohet se janë mbajtur në mënyrë të paligjshme nga të burgosurit në qeli.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu