🌤️
Tiranë 32°C · Kryesisht kthjellët 02 September 2026
S&P 500 7,631 ▼0.71%
DOW 52,767 ▼0.79%
NASDAQ 26,100 ▼1.03%
NAFTA 90.31 ▲0.1%
ARI 4,361 ▼0.8%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
₿ CRYPTO
BTC $77,029 ▼ -1.01% ETH $2,399 ▼ -1.88% XRP $1.3349 ▼ -2.08% SOL $99.2800 ▼ -2.68%
S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.31 ▲0.1 % ARI 4,361 ▼0.8 % S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.31 ▲0.1 % ARI 4,361 ▼0.8 %
EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104 EUR/USD 1.1594 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9408 EUR/ALL 92.2905 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3276 EUR/TRY 55.9776 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6104
02 Sep 2026
Breaking
LSDM: Maqedonia humb nxënësit, të rinjtë po emigrojnë ndërsa qeveria importon “punëtorë ekonomikë” Skafi shpërthen në flakë te “Pema e Thatë” në Ksamil, shpëtohen 4 turistët gjermanë! “Lironi të arrestuarit”- Përplasja e protestuesve me Policinë, Bardhi akuzon Qeverinë: Kur pushteti nuk ka më argumente New Yorku ndalon përdorimin e inteligjencës artificiale në shkollat publike deri në klasën e 8-të Aksident i rëndë afër Rinasit, dy shoferë të plagosur nga përplasja e makinave! Dërgohen te Trauma, shkak dyshohet paraka
Menu
NHL

Macklin Celebrini, talent i një gjenerate me ‘motor të fuqishëm’ që po ngre San Jose Sharks drejt pretendimit

· 4 min lexim

Macklin Celebrini, 20 vjeç, po konsolidohet si një lojtar i jashtëzakonshëm që mund ta kthejë San Jose Sharks në skuadër pretendente. Me kombinimin e shpejtësisë, vizionit dhe përkushtimit të jashtëzakonshëm ndaj lojës në të tre zonat, ai ka ndryshuar ndjeshëm dinamikën e ekipit që nga ardhja e tij.

Sipas nhl, Celebrini përfundoi i katërti në NHL sezonin e kaluar me 115 pikë (45 gola, 70 asistime) në 80 ndeshje, pas 63 pikësh si rookie (25 gola, 38 asistime) në 70 ndeshje. Sharks përmirësuan bilancin në 39-35-8 (86 pikë), një rritje prej 34 pikësh në renditje, duke mbyllur në vendin e pestë në Divizionin Paqësor dhe vetëm katër pikë prapa Los Angeles Kings për vendin e dytë të wild-card-it nga Konferenca Perëndimore. Ai nënshkroi një kontratë pesëvjeçare prej 94 milionë dollarësh me një vlerë mesatare vjetore 18.8 milionë dollarë; më vonë, Cale Makar firmosi një marrëveshje që e bëri atë lojtari me pagën më të lartë në ligë.

Komentuesi i ndeshjeve të Sharks, Dan Rusanowsky, vlerëson se “qielli është kufiri” për Celebrinin. Ai përshkruan qendërshën si një lojtar të plotë tri-zonash, i cili shkëlqen si me topin ashtu edhe pa të, duke sjellë nivelin e konkurrencës dhe dëshirën për të fituar që e ngre skuadrën në çdo ndeshje. Shumë prej trajnerëve dhe drejtuesve të organizatës e përmendin udhëheqjen dhe ndikimin e tij jashtë akullit, po aq sa aftësitë teknike brenda tij.

Analistët dhe trajnerët e kundërm kanë bërë krahasime të mëdha; një sondazh i NHL Network vendosi Celebrinin në vendin e tretë midis qendrave më të mirë, pas Connor McDavid dhe Nathan MacKinnon. Trajneri i Ottawa Senators, Travis Green, e vlerëson për etikën e punës dhe përkushtimin për të luajtur 200 këmbë. Evgeni Nabokov, drejtori i portierëve të Sharks, e përshkruan atë si një lojtar me energji të pashterrshme dhe manovrueshmëri të rrallë: shton se shpejtësia dhe lëshimi i goditjes së tij e bëjnë shumë të vështirë për mbrojtësit ta ndalojnë, dhe se ai posedon një “motor të fuqishëm” që e mban të freskët gjatë lojës.

Celebrini shënoi edhe në arenën ndërkombëtare: në Lojërat Olimpike Dimërore 2026 ai arriti 10 pikë dhe udhëhoqi turneun me pesë gola, duke u barazuar me Jarome Iginla të Vancouver 2010 për numrin më të lartë golash nga një kanadez në një edicion me pjesëmarrje NHL, dhe ndihmoi Kanadanë të fitonte medaljen e argjendtë; gjithashtu u shpall Lojtari Meshkuj i Vitit nga IIHF. Rruga e tij si talent i jashtëzakonshëm u vërejt herët, kur luante në Shattuck-St. Mary’s; Mike Johnston e përshkroi atë si lojtarin më të mirë të rinj që kishte parë në juniorat, duke nxjerrë në pah motorin, konkurrencën dhe vizionin e tij. Krahasimet me figura historike si Henri “Pocket Rocket” Richard nënvizojnë ritmin e shpejtë të ngritjes së tij; sipas fjalëve të trajnerit Toe Blake, Richard po ashtu u shfaq i papërmbajtshëm që në moshë të re.

Sipas nhl, pritshmëritë për sezonin e ardhshëm janë që Celebrini të japë pikët kyçe dhe lidershipin e nevojshëm për t’i dhënë Sharks shansin e parë për një rikthim në PlayOff që nga 2018-19; Evgeni Nabokov shprehet se “nëse dikush mund ta bëjë, Macklin është njeriu”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu