Macklin Celebrini, talent i një gjenerate me ‘motor të fuqishëm’ që po ngre San Jose Sharks drejt pretendimit
Macklin Celebrini, 20 vjeç, po konsolidohet si një lojtar i jashtëzakonshëm që mund ta kthejë San Jose Sharks në skuadër pretendente. Me kombinimin e shpejtësisë, vizionit dhe përkushtimit të jashtëzakonshëm ndaj lojës në të tre zonat, ai ka ndryshuar ndjeshëm dinamikën e ekipit që nga ardhja e tij.
Sipas nhl, Celebrini përfundoi i katërti në NHL sezonin e kaluar me 115 pikë (45 gola, 70 asistime) në 80 ndeshje, pas 63 pikësh si rookie (25 gola, 38 asistime) në 70 ndeshje. Sharks përmirësuan bilancin në 39-35-8 (86 pikë), një rritje prej 34 pikësh në renditje, duke mbyllur në vendin e pestë në Divizionin Paqësor dhe vetëm katër pikë prapa Los Angeles Kings për vendin e dytë të wild-card-it nga Konferenca Perëndimore. Ai nënshkroi një kontratë pesëvjeçare prej 94 milionë dollarësh me një vlerë mesatare vjetore 18.8 milionë dollarë; më vonë, Cale Makar firmosi një marrëveshje që e bëri atë lojtari me pagën më të lartë në ligë.
Komentuesi i ndeshjeve të Sharks, Dan Rusanowsky, vlerëson se “qielli është kufiri” për Celebrinin. Ai përshkruan qendërshën si një lojtar të plotë tri-zonash, i cili shkëlqen si me topin ashtu edhe pa të, duke sjellë nivelin e konkurrencës dhe dëshirën për të fituar që e ngre skuadrën në çdo ndeshje. Shumë prej trajnerëve dhe drejtuesve të organizatës e përmendin udhëheqjen dhe ndikimin e tij jashtë akullit, po aq sa aftësitë teknike brenda tij.
Analistët dhe trajnerët e kundërm kanë bërë krahasime të mëdha; një sondazh i NHL Network vendosi Celebrinin në vendin e tretë midis qendrave më të mirë, pas Connor McDavid dhe Nathan MacKinnon. Trajneri i Ottawa Senators, Travis Green, e vlerëson për etikën e punës dhe përkushtimin për të luajtur 200 këmbë. Evgeni Nabokov, drejtori i portierëve të Sharks, e përshkruan atë si një lojtar me energji të pashterrshme dhe manovrueshmëri të rrallë: shton se shpejtësia dhe lëshimi i goditjes së tij e bëjnë shumë të vështirë për mbrojtësit ta ndalojnë, dhe se ai posedon një “motor të fuqishëm” që e mban të freskët gjatë lojës.
Celebrini shënoi edhe në arenën ndërkombëtare: në Lojërat Olimpike Dimërore 2026 ai arriti 10 pikë dhe udhëhoqi turneun me pesë gola, duke u barazuar me Jarome Iginla të Vancouver 2010 për numrin më të lartë golash nga një kanadez në një edicion me pjesëmarrje NHL, dhe ndihmoi Kanadanë të fitonte medaljen e argjendtë; gjithashtu u shpall Lojtari Meshkuj i Vitit nga IIHF. Rruga e tij si talent i jashtëzakonshëm u vërejt herët, kur luante në Shattuck-St. Mary’s; Mike Johnston e përshkroi atë si lojtarin më të mirë të rinj që kishte parë në juniorat, duke nxjerrë në pah motorin, konkurrencën dhe vizionin e tij. Krahasimet me figura historike si Henri “Pocket Rocket” Richard nënvizojnë ritmin e shpejtë të ngritjes së tij; sipas fjalëve të trajnerit Toe Blake, Richard po ashtu u shfaq i papërmbajtshëm që në moshë të re.
Sipas nhl, pritshmëritë për sezonin e ardhshëm janë që Celebrini të japë pikët kyçe dhe lidershipin e nevojshëm për t’i dhënë Sharks shansin e parë për një rikthim në PlayOff që nga 2018-19; Evgeni Nabokov shprehet se “nëse dikush mund ta bëjë, Macklin është njeriu”.
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