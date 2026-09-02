Një rikthim i Tyler Seguin në akull për Stars pas operacionit të gjurit, mund të jetë gati për kampin
Tyler Seguin u rikthye në akull të martën, rreth dy javë para hapjes së kampit stërvitor të Dallas Stars. Sulmuesi 34-vjeçar nuk luajti që nga 2 dhjetori 2025, kur pësoi dëmtim të ligamentit kryesor (ACL) në gjurin e djathtë gjatë humbjes 3-2 pas kohës shtesë ndaj New York Rangers. Ai iu nënshtrua një operacioni më 16 dhjetor, dhe kohëzgjatja tipike e rikuperimit prej rreth nëntë muajsh përputhet me fillimin e kampit.
Siç raporton nhl, në sezonin e fundit Seguin shënoi 17 pikë (7 gola, 10 asistime) dhe ishte +10 në 27 ndeshje për Dallas, që u eliminua në gjashtë ndeshje nga Minnesota Wild në raundin e parë të Konferencës Perëndimore. Në karrierën e tij në rregullore ai ka 826 pikë (367 gola, 459 asistime) në 1,016 ndeshje, si dhe 79 pikë (29 gola, 50 asistime) në 151 ndeshje playoff. Dallas nis sezonin 2026-27 më 2 tetor në shtëpi ndaj St. Louis Blues.
Më 4 maj Seguin tha se ndihej mirë dhe se rikuperimi kishte qenë i vështirë; ai vuri në dukje se lëndimet e tipit ACL nuk janë shumë të zakonshme në hokej, ndaj ka pak përvoja të drejtpërdrejta për t’u krahasuar. Sulmuesi shprehu besimin se do të rikthehet po aq i fortë dhe përshkroi programin e rehabilitimit si më intensiv se zakonisht.
Sezoni i kaluar solli edhe disa mungesa të rëndësishme te Stars: kapiteni Jamie Benn humbi 19 ndeshje për shkak të një dëmtimi në mushkëri, Matt Duchene mungoi në 24 ndeshje për një dëmtim të kokës, Lian Bichsel qëndroi jashtë 31 ndeshjesh për një dëmtim të pjesës së poshtme të trupit, ndërsa Nils Lundkvist humbi 25 ndeshje dhe pësoi një prerje në fytyrë nga një patinë në Ndeshjen 5 kundër Wild. Po ashtu, disa yje të tjera të NHL si Mikko Rantanen munguan për ndeshje për shkak të dëmtimeve gjatë Lojërave Olimpike të dimrit 2026. Sipas nhl, rikthimi në stërvitje tregon se Seguin mund të jetë i gatshëm për fillimin e kampit nëse procesi i rindërtimit ecën si pritet.
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