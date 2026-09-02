Luke Evangelista shkëmbehet te New Jersey Devils nga Nashville Predators
Luke Evangelista u transferua te New Jersey Devils nga Nashville Predators. Sulmuesi 24-vjeçar shënoi sezonin e kaluar një rekord karriere me 56 pikë (12 gola, 44 asistime) në 81 ndeshje dhe po hyn në sezonin e dytë të një kontrate dyvjeçare prej 6 milionë dollarësh (mesatarisht 3 milionë për sezon). Pas këtij sezoni ai mund të bëhet lojtar i lirë i kufizuar.
Siç raporton nhl, Nashville mori në këmbim një zgjedhje të kushtëzuar të raundit të parë dhe një zgjedhje të raundit të dytë në Draftin e 2028. Zgjedhja e kushtëzuar e raundit të parë ishte më parë pjesë e marrëveshjes që New Jersey kishte bërë me Calgaryn në shkëmbim të mbrojtësit Simon Nemec më 23 qershor.
Gjenerali menaxher i Predators, Chris MacFarland, tha se vendimi nuk u mor lehtë dhe se ekipi synon të përmirësohet afatgjatë duke fituar më shumë zgjedhje të larta në draft. Sipas tij, shkëmbimi i jep klubit fleksibilitet në strukturën e skuadrës dhe të pagave, dhe hap vende për sulmuesit e rinj të organizatës që të konkurojnë për një vend në formacion.
Evangelista ishte zgjedhur nga Nashville në raundin e dytë, në vendin e 42-të, në draftin e 2020 dhe ka grumbulluar 142 pikë (45 gola, 97 asistime) në 253 ndeshje të rregullta, si dhe një gol në gjashtë ndeshje playoff. Sipas nhl.
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