☁️
Tiranë 18°C · Vranët 15 April 2026
S&P 500 7,000 ▲0.46%
DOW 48,399 ▼0.28%
NASDAQ 23,867 ▲0.97%
NAFTA 91.79 ▲0.56%
ARI 4,824 ▼0.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
₿ CRYPTO
BTC $73,939 ▼ -0.84% ETH $2,342 ▲ +0.39% XRP $1.3758 ▲ +0.45% SOL $84.4700 ▼ -0.8%
15 Apr 2026
Breaking
Irani kërcënon të bllokojë Detin e Kuq, nëse vazhdon bllokada amerikane Magyar i kërkon dorëheqjen presidentit Sulyok Xi: Marrëdhëniet kino-ruse mbeten të çmuara në kontekstin aktual ndërkombëtar Shkon në 9 numri i viktimave në Turqi, 3 të plagosur në gjendje kritike! Arrestohet babai ish-polic i autorit Papa Leo: Bota ka nevojë për unitet, jo përçarje! Vizita ime në Afrikë ofron një mesazh uniteti
Menu
Bota

Magyar i kërkon dorëheqjen presidentit Sulyok

· 1 min lexim

Politikani konservator hungarez, Peter Magyar, i cili mori një fitore dërrmuese në zgjedhjet parlamentare të së dielës, njoftoi se i ka kërkuar presidentit Tamas Sulyok të japë dorëheqjen, gjatë takimit të tyre të parë kokë më kokë, të zhvilluar sot në mëngjes.

Magyar, i cili është kundërshtar i kryeministrit në largim Viktor Orban, deklaroi se gjatë bisedës i ka theksuar presidentit se, sipas tij dhe sipas një pjese të madhe të popullit hungarez, ai nuk është i denjë të përfaqësojë unitetin e kombit dhe nuk është në gjendje të garantojë respektimin e ligjit.

Duke folur për mediat pas daljes nga pallati presidencial, ai paralajmëroi se nëse presidenti nuk largohet vullnetarisht nga posti, qeveria e tij do të ndërmarrë hapa për të ndryshuar Kushtetutën e Hungarisë, me qëllim shkarkimin e tij, si dhe të figurave të tjera që i cilësoi si të emëruara nga sistemi i Orbanit në pozicione kyçe./   /Ad.Ab./  a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

