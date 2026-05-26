Makina përplaset me motorin, humb tragjikisht jetën një 21-vjeçar në Tiranë
Një aksident i rëndë ndodhi këtë të martë, 26 maj, në zonën e Yrshekut në Tiranë. Një makinë u përplas me një motor dhe, për pasojë, humbi jetën drejtuesi i këtij të fundit. Bëhet fjalë për një djalë 21-vjeçar.
Rrethanat e aksidentit nuk dihen ende, ndërsa policia shoqëroi shoferin e makinës.
“Rreth orës 15:15, në rrugën “Gryka e Kaçanikut”, automjeti me drejtues shtetasin A. M., rreth 52 vjeç, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin D. G., rreth 21 vjeç. Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën shtetasi D. G, ndërsa shtetasi A. M, është shoqëruar në Komisariat, për veprime të metejshme procedurale. Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit”, tha policia e Tiranë në një njoftim paraprak për mediat.
