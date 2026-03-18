Malaj: Në rast abuzimesh me çmimin e naftës, do të ngremë Bordin e Transparencës
Ministri i Financave, Petrit Malaj u shpreh sot se struktura e taskforcës e ngritur midis Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave dhe Tatimeve po bën monitorim ditor të tregut të hidrokarbureve në vend.
Në një takim në Shtëpinë e Biznesit me furnizuesit e naftës për impaktin e krizës aktuale globale në çmimin e karburanteve, ku të pranishëm ishin Kryeministri Edi Rama, ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi, Malaj tha se plani operacional i kësaj strukture është i shtrirë në dy drejtime.
“Plani i parë ka të bëjë me monitorimin e çmimeve si dhe marzheve të fitimit të aplikuara, qoftë nga tregtarët e hidrokarbureve, ashtu edhe nga tregtarët me pakicë të hidrokarbureve. Plani i dytë është rritja e efikasitetit dhe kontrollit, qoftë tatimor apo doganor, që ka për qëllim uljen e evazionit fiskal dhe të kontrabandës”, tha Malaj.
Sipas Malajt, taskforca prej një jave është në terren dhe është e shtrirë në të gjithë territorin e Shqipërisë.
“Nuk janë vërejtur rritje të çmimeve apo marzheve, qoftë nga operatorët grosistë apo ata me pakicë, por janë evidentuar shkelje të tjera, për të cilat taskforca ka ndërmarrë masa. Ajo që duhet të theksoj është që strukturat do të vijojnë monitorimin e vazhdueshëm në terren dhe, në rast se do të evidentohen rritje të çmimeve në mënyrë abuzive apo të marzheve të fitimit, do të detyrohemi të ringremë Bordin e Transparencës për të marrë masat e nevojshme”, tha Malaj, ndërsa shtoi se plani do të shtrihet pa afat deri sa të kemi një qetësim të situatës.
