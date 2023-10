Lideri i Forumit Shqiptar, Nik Gjeloshaj, do të jetë nënkryetar i Qeverisë së 44-të dhe do te kete postin e Ministrit te Zhvillimit Ekonomik. Nga radhët e partive shqiptare, pozitë në Qeveri do ta ketë edhe Fatmir Gjeka, i cili do të jetë Ministër për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave, ndërsa në krye të ministrise për Administratë Publike, do jete Marash Dukaj.

Related